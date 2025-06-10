台灣北部近郊秘境 三貂嶺爆紅隧道穿越侏羅紀

賞活化石植物 滴水「繪」壁畫

三貂嶺是台灣唯一「車子到不了」的火車站，這裏四周被青山與溪流環繞，活像一個遺世獨立的秘境。原以為這裏會是個冷冷清清的深山小鎮，卻意外地發現這裏比想像中熱鬧許多。基隆河的潺潺流水聲，遊人三三兩兩的談笑聲，還有火車偶爾駛過的轟隆聲，也令這裏特別有生氣。

這裏有一條過百年歷史的舊火車隧道，近年被改建成生態隧道，讓遊人可近距離感受三貂嶺豐富的原始生態。隧道全長3.19公里，在入口附近滿是筆筒樹、雙扇蕨、桫欏等遠古活化石植物。走進隧道，更像進入了侏羅紀世界，兩側牆壁的鐘乳石在悄悄滴水。走着走着，還能看到蝙蝠倒掛在隧道頂部，溪蝦與蝌蚪靜靜在水窪裏潛伏，遊人都自動自覺屏住呼吸保持安靜，生怕打擾了這片純淨的生態世界。

老礦村注新靈魂 「廢墟」變咖啡店

遊畢生態隧道，步行約10分鐘便返回三貂嶺車站。三貂嶺曾經有一段輝煌礦業歷史，當年礦工小鎮遺留下來的老房子，近年都變成風格獨特的小店，如由廢墟改裝而成的咖啡店Cafe Hytte，很受遊人歡迎。這些選擇在深山裏開店的店主，無一不是個性派，店內的擺設風格與選品都充滿了獨特氣質。隨意走進一家咖啡店，點杯手冲咖啡，靜靜地坐在窗邊，看着外頭的綠意，彷彿能與這片山林對話。●

三貂嶺生態友善隧道

開放時間：上午8:30至下午4:30，逢周一休息

地址：新北市雙溪區雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處

參觀方法：thedarkline.ntpc.gov.tw預約參觀時段，成功預約後截圖QR code，當日憑QR code入場，費用全免

前往交通：台北火車站乘台鐵至牡丹火車站，車程1小時22分鐘，車費65新台幣（約17港元），抵達後再步行13分鐘

●旅遊錦囊

入境要求：合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證，網址：bit.ly/3YTBkef

匯率：100新台幣約兌26港元

機票：6月份香港往返台北，香港航空票價1128港元起（包行李，未連稅）

前往台北車站交通：桃園機場乘機場捷運直達台北車站，車程約45分鐘，車費160新台幣（約42港元）

文：司徒鳳恩

協力：台灣觀光協會香港辦事處

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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