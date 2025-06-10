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飲食

星廚顯父愛 招牌士多啤梨忌廉旋風

【明報專訊】中環蓮香樓對面是米芝蓮1星餐廳VEA和「永」的主廚鄭永麒（Vicky）開設的休閒西餐廳Medora，原來該店隱藏了一家低調的意式雪糕店Liz & Tori！其名字源於Vicky的兩個女兒Elizabeth和Victoria。Vicky透露某天晚上，女兒們跟他和太太Polly說不想長大，只想永遠當他倆的小寶貝，那份純真讓他們深受感動，決定藉雪糕為媒介，向大家傳遞這份純粹的快樂，因而構思開設意式雪糕店。

作為一個對味道追求極致的米芝蓮名廚，Vicky對雪糕的要求也一絲不苟。他堅持盡量選用原型食材，突顯天然滋味。他的意式雪糕入口不死甜，更特意為每款口味設計獨特配料，為客人帶來一次豐富又具層次的甜品體驗。

當中最具代表的是「士多啤梨忌廉旋風」，這款口味的靈感來自Vicky為Elizabeth 1歲生日製作的士多啤梨果醬——使用新鮮士多啤梨製成果醬，搭配半乾士多啤梨果粒，攪拌成螺旋紋意式雪糕，最後撒上凍乾士多啤梨脆脆和爆炸糖，酸甜平衡，層次感十足。

另一款人氣口味黑糖麻糬，選用來自沖繩的高質黑糖，帶出獨特的甘甜，搭配VEA自家研發的麻糬，冷凍後依然Q彈。開心果味選用意大利西西里島的頂級開心果，香濃高質。

品牌也不忘本地元素，創作出鹹蛋黃味意式雪糕。將江蘇高郵鹹鴨蛋黃壓碎後，混入自家製牛奶醬，最後撒上香脆藜麥，保留高郵鹹鴨蛋橙紅色和細膩口感，整體鹹香而不膩。至於記者私心推介則是期間限定的薄荷朱古力味，選用新鮮薄荷葉製作意式雪糕，混合大量薄脆朱古力，帶來溫和不嗆、天然清新的薄荷香氣，有別平日很假的「牙膏」味，值得一試。●

Liz & Tori

售價：每款共兩球（同一口味）$58；雪糕筒及杯裝同價

地址：中環威靈頓街111號地舖

IG：lizandtori_hk

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