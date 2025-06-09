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人生下半場

健康

旅遊開心遠離病魔

【明報專訊】為什麼大家喜歡旅遊？有人是為了在日常繁重工作之間緩一口氣、為自己「充電」；有人為了探索世界、開拓視野；有人為了和伴侶歡度二人世界，培養感情；有人希望在旅遊中洗滌身心，期待回來煥然一新……姑勿論什麼理由，適度旅遊對保健養生有非常好的效果。

旅遊令人產生一種感覺：天大地大，相比之下人其實十分渺小，俗世榮辱微不足道；靈思跳動，或能頓悟放下，學懂逍遙。

我覺得，旅遊最終目的，就是令自己開心愉快。有句家喻戶曉的流行歌詞：「其實開心好簡單／最緊要好玩」。旅遊讓你我無憂無慮盡情遊山玩水，玩得開心，對身體健康自然起着難以量化的益處。

接觸不同文化 增廣見聞

我在1992年辭任小學校長後，才有較充裕時間出外旅遊。分別到過台灣、泰國、韓國、澳洲、新西蘭等地，一方面放鬆心情享受假期，一方面接觸不同文化，增長見識，尤其是我所熱愛的中醫學。當遇到有中醫的地方，我會盡量找機會交流一下，豐富我的臨牀經驗，有時為了增進地道藥材的認識，不惜攀山涉水，於是遊玩之餘又可令我的醫術更上層樓，可謂一舉兩得。

自此，每年我也會在百忙中抽出時間出外旅遊，減壓充電。假期有長有短，有時應邀出席異地的籃球比賽，在比賽結束後會順道在當地遊玩。

到不同地方旅遊，體驗異地風情，大開眼界之餘心情也會豁然開朗。我常說做人應該學而不厭，所以我會主動學習和了解不同地區的飲食習慣及用藥處方特色。例如一次四川之行，我特地到當地蔬菜市場及大型超市，了解居民的飲食材料。他們日常無辣不歡，腸胃長期受刺激，難免產生不少腸胃和肝臟毛病。中醫學無止境，凡是對中醫有參考價值的地方都會特別留意，看看是否有值得借鏡之處。

1990年代，閱報得知河南愛滋孤兒情况甚為嚴重，引起我探索求真精神，特意抽空啟程到當地一探究竟，發覺當地用中藥方劑八珍湯對這些小朋友頗有成效，今天他們都長大了，結婚生子，下一代暫時未有發現感染愛滋病毒。我自此展開了長期籌款活動，幫助改善孤兒生活，盡綿力救貧苦，迄今不息。該次旅行可謂別具意義，我感到十分欣慰，助人為快樂之本也。

研究：旅遊減壓勝運動 延緩老化

我覺得有不少病症透過旅遊可得到改善，最典型例子就是抑鬱症。臨牀上遇到這類病人，我都會鼓勵他們盡量多些出外散心，與至親一起感受到外遊的樂趣。他們回來後，病情大多都有改善，有的病人甚至不藥而癒，我因而少了一些「熟客」，但換來更多欣慰。

有病人膝關節輕微退化，不敢走太多路，擔心走路傷膝，有的更終日臥牀，結果沒多久已完全倚賴輪椅代步。如果他堅持走路，衰退速度肯定可以減緩，因為人體功能離不開「用進廢退」之道。宋代蒲虔貫《保生要錄》說：「養生者，形要小勞，無至大疲」。我常鼓勵病友多走動，人生苦短，有時間就要多看外面的花花世界。

我有一個學生的女兒任職空中服務員，經常因利乘便到不同地區旅遊，足迹遍及大半個地球。她的工作雖然辛苦，但是做得非常開心，與其父閒談時笑說不枉此生。我的學生卻是看到女兒工作十分辛苦，疼惜之餘為她感到不值。觀點不同感受各異，我那個學生當時身兼3份工作，絕少有空旅遊，無法了解女兒心境。後來工作少了，旅遊日子多了，才逐漸體會到旅遊的樂趣，心情也顯得比以前愉快，平日身上經常出現的小毛病竟然也莫名其妙地減少了。

芬蘭赫爾辛基大學研究發現，日常工作所帶來的無形壓力不易釋放，即使平日有恆常運動鍛煉及堅持健康飲食，也無法取代旅遊減壓的效果。所以，正如廣東人常說「長命工夫長命做」，暫停一下、旅遊散心是非常有需要。澳洲Edith Cowan University早前發表於《旅遊研究期刊》的研究顯示，適度旅遊能夠產生積極作用，改善健康。團隊通過深入的科學研究，發現旅遊是減緩老化速度的其中一種有效方法。

規劃行程增認知能力

一次美好的旅程可以讓人感到輕鬆自在，逍遙快活，甚至回味無窮。有個學生和我閒聊時曾抱怨，他的伴侶隔三差五便規劃行程，事實上他們不可能頻密地旅遊。原來規劃一下都可以讓人感到興奮，甚至可以增強認知能力，降低患上失智症的風險。

近來愈來愈多研究指出，旅遊活動必定會接觸到新環境、新事物、新社交活動等，因而激發自身適應能力，促使免疫系統的良性反應，提高身體防禦外部細菌病毒威脅的能力，並且調節分泌激素，對健康產生非常積極正面的作用。

旅遊時的悠閒活動，對緩解筋骨肌肉的緊張及疲勞原來極有幫助，身體機能保持均衡活動，有利於免疫功能（中醫稱之為「正氣」）發揮最佳功效，反之身體過度疲累或運動量不足都會令正氣轉弱，外邪（細菌病毒等）就會乘虛而入。

旅遊，不單指境外旅遊，境內遠足、登山、郊遊等活動也可，同樣可以活動筋骨，促進新陳代謝。但如果有機會及條件去遠一些，看看外面世界各地，一新耳目，當然更加理想，我相信到時必定會令你心曠神怡，樂而忘返。

降心臟病、中風、糖尿風險

美國麻省的弗雷明漢心臟研究，有一項長達20年的心臟監測研究，發現每6年才出國旅遊度假1次的女性（該項研究特別針對女性而設），患心臟病機率比每年度假1次的人高出2.5倍之多。此項研究同時指出，旅遊可以降低代謝綜合徵、中風、2型糖尿病等重症的風險；相信男性情况也不會相差太遠。

旅遊養生體驗及溫馨提示：

1.旅遊要有養生效果，必須放慢腳步，毋須為遊覽多一兩個景點而奔波勞累

2.事前做足兩手準備，避免因車船延誤、酒店突然沒有房間等亂子而影響心情

3.藥物十分重要，例如腸胃藥、傷風咳嗽藥、退燒藥等，隨身攜帶，以備不時之需

4.最好是結伴同行，以便互相照應，登山涉水請攜帶足杖以輔助步行及減少關節磨損

5.心態保持輕鬆自然，凡事不急、不趕、不要攀比，對銀髮一族而言尤為重要

■何樹勛

（中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。）

文：何樹勛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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