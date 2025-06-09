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健康

年輕中風或卵圓孔未閉 生物可降解器無痕封堵

【明報專訊】原因不明的偏頭痛，年輕人無三高卻突然中風，血含氧量忽然下降，上述這些情况若經檢查找不出病因，可能與心臟卵圓孔未閉（patent foramen ovale，PFO）有關。

卵圓孔是胎兒時期，心臟左右心房之間的一條血液通道，負責將血液由右心房直接流到左心房，再輸送到全身。嬰兒出生後，隨着肺部開始負責換氣，卵圓孔在出生後幾天自然關閉。但約四分之一成年人因不同原因，卵圓孔未能完全閉合，心房之間形成一條細小隧道。

童年時大部分無明顯徵狀

卵圓孔未閉的人大部分童年時並無明顯徵狀，成年後，因為身體檢查或出現特定症狀，才發現問題。心臟科專科醫生黃文灝指出，以下3類情况可能與卵圓孔未閉有關：

‧年輕無「三高」 突然中風

沒有高血壓、高膽固醇、糖尿病等高危因素的年輕中風患者，經檢查後，很多都發現是卵圓孔未閉導致。由於血液經過未閉合通道，有可能形成血塊，隨血液流進入腦部血管，造成中風。

‧不明原因偏頭痛

目前醫學界仍未完全確定偏頭痛與卵圓孔未閉的直接關係，但愈來愈多研究發現，兩者有一定關聯。

‧躺下或蹲下 血氧下降

有些人平時血含氧量正常，但躺下或蹲下時會突然頭暈，血氧量跌至90%以下。因某些姿勢會增加右心房壓力，令未帶氧血液經卵圓孔直接流入左心房，繞過肺部，導致血氧下降。

金屬款永久存留 或影響心臟結構

要確診卵圓孔未閉，最準確診斷方法是心臟超聲波檢查。黃文灝指出，一旦確診卵圓孔未閉且有以上相關症狀，建議微創手術封堵卵圓孔。手術需要在大腿內側開1個約1厘米小切口，導管通向心臟，裝有封堵器的導絲穿過卵圓孔，打開封堵器，將隧道完全封閉。

手術一般是局部麻醉，約1小時完成，住院1晚，翌日可出院。1星期後可回復正常生活，但劇烈運動則建議6個月後才恢復。

目前有兩種封堵器選擇，分別是傳統金屬封堵器和最新生物可降解封堵器。前者永久留在心臟內，有可能因長期摩擦影響心臟結構；日後若需要做其他心臟手術，會增加手術難度。生物可降解封堵器由PDO（聚對二氧環己酮）和PLA（聚乳酸）等材料製成，植入心臟後表面會被自體組織覆蓋包裏，形成「內皮化」，1年後封堵器會在組織內部分解成二氧化碳和水，不留異物。

生物可降解封堵器的治療成效與傳統金屬封堵器相若，已獲國家NMPA認證。香港於1年半前引入，在部分私家醫院可供選擇。除了卵圓孔未閉，亦可用於心房間隔缺損（ASD）和心室間隔缺損（VSD），俗稱心漏的病人身上。

選擇看年齡、健康狀况、長遠考量

封堵手術適合18至65歲患者。選用哪一種封堵器，會根據患者年齡、健康狀况及長遠考量而定。

黃文灝分享，一名30歲患者，無任何慢性病，有運動習慣，因一次輕微中風入院，檢查後發現患有卵圓孔未閉。考慮到患者年輕，不希望長期留有金屬裝置，選擇了生物可降解封堵器。值得注意的是，無論選用哪款封堵器，患者手術後一般需服用一段時間雙重抗血小板藥物，以減低血塊形成的風險。療程長短會按病人情况而定，由主診醫生評估。

可降解封堵器 1年後自然分解

生物可降解封堵器如何讓患者獲益？

•可降解封堵器植入體內後被自體組織覆蓋包圍，再自行修復；臨牀證實，可降解封堵器植入心臟即可阻斷異常血流，療效與金屬封堵器相若，植入心臟約1年後，會降解為二氧化碳和水分。

•植入金屬封堵器，會永久留存在體內，隨着心臟不斷運作，有可能造成心臟磨損或形成血栓；另外，金屬封堵器有可能阻擋微創介入治療的路徑，成為未來心臟介入治療的障礙。

•可降解封堵器的核磁檢查，不受手術時間和核磁強度影響；而金屬封堵器植入後6個月才可做磁力共振檢查。

文：伍詠茵

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

相關字詞﹕血含氧量 中風 偏頭痛 心臟 生物可降解 心臟卵圓孔 健康專題

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