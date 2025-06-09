吾生有杏：幸運還是不幸

以上這番說話來自一名朋友。他50多歲，不煙不酒，身體素來健康。我猶豫了一會，便回答：「超聲波只是初步檢查的工具，它的精準度低，我建議你做磁力共振檢查腹部。」

怎料磁力共振檢查發現胰臟頭部有一個大約2厘米腫瘤，並壓住了膽管末端，是典型的胰臟癌。「Albert（化名），MRI發現你患上了早期胰臟癌，我需要轉介你見外科醫生，及早把腫瘤切除。」Albert聽後呆了好一陣子，便說：「Francis，你不是跟我開玩笑吧！我沒有什麼明顯不適，上個月的全身檢查亦包括多種癌症指數，所有報告都是正常，只是超聲波那少少異常，我的家庭醫生也不覺得有什麼特別……」「我還安排了下個月一家人去意大利旅行……」「我公司有幾個project需要親自處理……」我默默地聽着他說話，晴天霹靂的噩耗是何等滋味？

胰臟癌無簡單有效篩查工具

早期胰臟癌並沒有任何明顯症狀，往往是偶然被發現。後期的胰臟癌患者會出現黃膽、腹痛及體重下降。由於沒有簡單而有效的篩查工具（例如驗血或超聲波），大部分胰臟癌出現症狀被確診時都已屆晚期，手術或化療的成效都不樂觀，只有很早期的胰臟癌才有機會完全切除。胰臟癌亦沒有明顯原因，有專家建議剛剛患上糖尿病或糖尿病忽然惡化的人士檢查是否患上胰臟癌，但是只有CT或MRI才能準確偵測這種隱蔽的腫瘤。

我唯有安慰Albert說：「我很明白你的心情，沒有人希望自己患上惡疾，亦不相信不幸的事情忽然發生在自己身上。既然發生了，便要積極地面對，你所患上的是早期胰臟癌，我有信心及早治療是可以根治。」

Albert上星期動了一個大手術，外科醫生把他部分胰臟及胃切除，手術十分順利，早幾天已出院，腫瘤科醫生亦安排往後的化療，希望他能夠堅持下去。

生命無常，是不幸，還是不幸中之大幸，都是要自己積極面對。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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