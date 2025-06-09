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醫路同行：「搣皮」式手術 尿流速「像變回後生仔」

【明報專訊】良性前列腺增生（BPH）亦稱良性前列腺肥大，在本港中老年男性非常普遍，發病率隨年齡遞增。BPH會嚴重影響患者生活質素，一般症狀表現為尿流減弱、排尿不順、夜間尿頻，甚至尿滯留。如改變生活習慣或服用藥物都無法控制症狀，醫生會建議以手術徹底解決。

傳統的經尿道前列腺電刀刮除術（TURP）被視為治療BPH的黃金標準，但隨着手術觀念改變及激光應用，TURP正逐漸被取代；近年面世的經尿道鈥激光前列腺剜除術（HoLEP）在成效、安全度及復發率方面均比TURP有顯著優勢。

肥大的前列腺構造好像一個橙，中間部分增生的良性組織是橙肉，原本的前列腺組織被撐到周邊，形成厚厚的包膜，猶如橙皮。如果用傳統電刀將前列腺增生部分局部刮除，就好像用匙羹或刀刮走橙肉，一來無法完全刮清，二來亦不能準確拿揑刮入深度而可能誤觸橙皮（即包膜）。包膜佈滿血管，如不慎弄傷或會導致大量出血。因此，醫生有時為了避免觸及包膜，不能刮除得太深、太徹底。

鈥激光剜除 大部分患者可根治

在HoLEP中，醫生先用激光深切，找出增生組織（橙肉）和包膜（橙皮）的界面，再沿着界面將兩者剝離，情况就如「搣橙皮」。剝除的組織其後會推入膀胱，經儀器打碎後從尿道吸出體外。正因為剜除術是沿着界面走，可以精準地將增生組織和包膜完全剝離，並除去整個增生組織，是根治之法。有報告指出，接受TURP的病人10年後必須再做手術的機率是10%至20%；而接受HoLEP者只有1%至4%必須再做手術。換言之，絕大部分接受HoLEP的病人餘生都不再受前列腺肥大困擾，又或再做手術。

剜除術對醫生的技術和經驗有較高要求，加上收費較昂貴及手術需時略長，故只會建議BPH較嚴重的病人考慮。一般中老年男性如前列腺重約30至40克，會開始出現BPH徵狀；一旦前列腺超過70克重（曾有病人的前列腺增大至逾100克重），因病情較嚴重，若採用HoLEP移除整個病理器官，有望徹底緩解症狀。

接受其他手術的病人，尿流速一般可回復到正常值下限，但接受HoLEP的病人，尿流速可比同齡長者的正常值快近兩倍，有病人反饋：「好開心，好像變回後生仔！」

所有手術均有風險，HoLEP和TURP就尿道狹窄率或尿失禁率等風險而言，沒有明顯差異。反之HoLEP的長期療效比TURP優勝，甚至可處理前列腺嚴重肥大的個案，因此近年歐美均把HoLEP列為治療BPH標準手術之一，甚至有建議取代傳統TURP，作為各種BPH手術的新黃金標準。

文：敖章鐘

（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）

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