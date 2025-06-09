對症下藥：規律排尿 前列腺增生症狀減輕20%

處方藥放鬆前列腺、尿道平滑肌

若尿頻尿急等症狀持續，並明顯影響日常生活，醫生或會按情况處方藥物。α-受體阻斷劑（alpha-receptor blockers）是受廣泛應用藥物之一，能放鬆前列腺及尿道平滑肌，改善尿流，常見例子有多沙唑嗪（doxazosin）及坦索羅辛（tamsulosin）。每日服用1次，建議晚飯後服用以減低副作用。效果通常在1至2周內顯現。副作用可能包括頭暈或低血壓，因此起牀時建議慢慢起身以免跌倒。

抑制劑阻增生 可縮小25%

另一類常見藥物是5α-還原酶抑制劑（5-alpha-reductase inhibitors），常見例子有度他雄胺（dutasteride）及非那甾胺（finasteride），通過抑制睪酮轉化為二氫睪酮（DHT），減慢前列腺增生，長遠可縮小其體積。用法為每日服用1次，需連續服用3至6個月才有顯著效果。研究顯示，它可令前列腺縮小約25%，適合前列腺體積明顯增大的患者。副作用可能包括影響性功能（例如性慾下降），但停藥後多數可恢復。

以上兩類藥物可按臨牀症狀混合使用，但均需醫生處方，再由藥劑師協助檢查與其他藥物（例如降血壓藥）的相互作用，避免副作用加劇。

手術切除增生組織

若藥物療效不佳，便要考慮手術治療。經尿道前列腺電刀刮除術（transurethral resection of the prostate，TURP）是標準微創手術，醫生會經尿道插入內窺鏡，使用電刀切除壓迫尿道的增生組織。適用於中重度良性前列腺增生症患者，約80%至90%患者術後尿流顯著改善。術後可能要短暫使用導尿管，約1個月可恢復正常生活。整體安全度頗高。

另一選擇是激光治療，例如經尿道鈥激光前列腺剜除術（holmium laser enucleation of the prostate，HoLEP）。利用激光汽化切除增生組織，出血風險比TURP更低，特別適合前列腺體積較大或有凝血問題的患者。術後恢復時間較短。然而，此技術的操作要求較高，需由具經驗的泌尿科專科醫生處理。（編按：TURP與HoLEP手術詳情，見本版專欄「醫路同行」）

健康平安的生活，比任何禮物更珍貴。願各位父親及家庭，平安喜樂！

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