明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

劏房雖小：劏房細路創意

【明報專訊】當六成香港學童擁有獨立房間，眼前兩姊妹的畫筆正穿透霉濕的牆面。8歲與5歲的靈魂在2.5米樓層高間搭建垂直宇宙。這裏沒有「兒童房」，卻孵育着不易看見、更遼闊的維度。我們總慣性丈量童年與平方米的函數關係，卻鮮少察覺，有些細路的翅膀反而在逼仄中學會摺疊時空的魔法。

去年秋，我們社會設計二年級工作室一班同學走進荃灣的劏房，思考如何以更整全的系統視野設計一套介入問題的策略。我們數點資源和服務，研究社區、鄰里、日常，由大人問到細路。細路？劏房雖小，細路一樣可以創作自己想要的生活。在複雜的劏房議題背後，住在裏頭的細路可能才是最相信創意的持份者。

洗衣袋裏的遊樂場

褪色的洗衣袋懸掛在睡房門後，原本是普通的收納工具，但5歲細妹卻玩出許多花樣。有次，她將自己裹進尼龍袋如蟬蛹，爬到客廳，突然掀開袋口大喊：「你仲睇我唔到！」這幕令在場的都驚呼失笑。接着，洗衣袋瞬間又變成蹦跳道具：細妹抓住袋緣從牀上跳下來，一路把堆積的雜物當障礙賽道。劏房細路未必可經常往冒險樂園玩，但沒有機動遊戲，沒有最新玩具，只要有一個洗衣袋，即使不消費，亦能從現實中創造快樂，也算是一種屬於細路的生存智慧。當大眾傾向將「匱乏」與「局限」畫上等號時，劏房細路正進行着更純粹的創意練習：將幾平方米空間摺疊成無限次元，用皺摺的尼龍布丈量想像力的邊界。在劏房環境下，細路只能依靠手上有的東西，活用物件特性，外加點想像，親自創作遊戲。何謂快樂，某物能否成為令人快樂的資源，其實很難用一般價值框架定義。

我畫畀你睇呀

當我向媽媽提起妹妹的藝術創作時，妹妹二話不說，拿出她的粉彩盒，握着原子筆和粉彩開始作畫。不久，一隻看似有嗜睡症的慵懶小熊便躍然紙上。「送畀哥哥你！」她得意地宣布，接着又迅速加上太陽和其他天馬行空的元素，畫面變得生氣滿滿。

Lego砌出理想家園

兩姊妹喜歡活用Lego砌出不可思議。用長方或正方體的積木堆疊成小貓咪，用蛋糕模型做牀，扭計骰做飯枱！瑣碎的ideas，組合出更瑣碎的design concepts，卻是女孩們的夢想天地！

牆壁的畫布

原子筆筆尖順着牆縫移動，走出一幅畫。家姊小時候踮着腳，在壁癌斑駁的牆面上，補上一隻咧嘴笑的小伙子。剛開始，五官刻劃得鮮明，到了身體的部分，就顯得有些抽象了。家妙大概畫到一半，就懶得繼續吧。就這樣，小伙子一直掛在牆上，歲月沒有抹去他的笑容。

一分鐘畫出一家人

媽媽、家妙和自己。妹妹用原子筆在一分鐘內畫出了她們3個。畫中間的是妹妹自己，她在裙子上花了不少心思，畫了心形和碎花的圖案。家姊和媽媽的樣子也很相似，她們都留着波浪形的瀏海，配上大大的煲呔和長長的貓眼線。我猜爸爸不在這裏是因為他在地盤辛勞工作，而家裏只剩下她們3個。

煉「膠」術師

3層收納箱像魔法寶盒般立在牀尾，魚絲纏繞着琉璃珠，壓克力水晶與木質吊墜在塑料格間閃爍。每逢周末，兩姊妹便化身煉「膠」術師，將淘寶購來的廉價材料編織成公主首飾。「佢哋成日都搞到成地都係！一條鏈甩咗就執到死！不過佢哋鍾意就算啦。」 母親笑言，展示女兒們的最新作品，20條手鏈如藤蔓纏繞衣櫃把手。

對於劏房孩子而言，他們未必能購買很多現成的玩具，但他們可以買一些瑣碎的材料，親手製作屬於自己的玩具。此過程不但鼓勵孩子創造，亦能節省劏房家庭的開支。這似乎已經成為了劏房家庭的一種習慣。

「要？唔要？」

在明愛荃灣廳堂，細妹和剛認識的小弟弟一起用煮飯仔模型及其他玩具，創造了一款名為「要？唔要？」的遊戲。玩法如下：

1. 雙人比併，然後瞇埋眼！

2. 主持人會隨機派發物件，當中包括食物，玩家要說「要」或者「不要」

3. 「要」的話，主持人會將該食物放在你的籃子裏

4. 籃子裏愈多可食用食物的一方，便勝出遊戲！

荃灣廳堂的playroom不僅是劏房細路共享的遊戲空間，更成為促進co-play、co-create的社交平台。一間房、幾件玩具，加上細路的創造力，激盪出許多意想不到的遊戲設計。過去許多劏房戶兒童受限於居住環境與家長的工作形態，長期被困狹小居所。透過社區playroom這類設施，孩子們得以接觸同區玩伴（包括劏房與非劏房家庭），在遊戲過程中自然學習人際互動、溝通表達，培養同理心。除了社交能力，這裏更是孩童自主發展的關鍵場域。兩個細路自創的遊戲雖屬小學雞共創，卻揭示了延伸設計的方向：AI乜都得的時代，我們如何透過日常直覺、集體智慧和規則協商，和細路一起思考遊戲的可能。

Let me show you my側手翻

兩姊妹自小便在社區中心學習流行舞蹈。當我分享自己也有不少舞蹈經驗時，她們表情驚訝，似乎無法相信。家姊說：「你會側手翻嗎？我得！」我立刻做一個（稍微歪斜的）側手翻；家姊不甘示弱，連續做好幾個（完美的）側手翻，再加幾聲自信的笑聲。

馬騮架？躺平架？

傳統的馬騮架似乎無法滿足當代Gen Alpha的小朋友！這對姊妹顛覆了傳統的馬騮架，挑戰地心引力，把雙腳懸掛在馬騮架上，隨即倒立起來。姊姊甚至翹起雙手，彷彿在向其他公園的小朋友發起挑戰。閉上雙眼時，姊姊在馬騮架上倒立，靜靜地冥想，享受着這片刻的寧靜。

文：何思浩（理工大學設計學院二年生）

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞