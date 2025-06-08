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2025年6月8日星期日
星期日生活
星期日生活
美國式分手
編者話：正式非正式
星期日現場：散居中連結：在英國建一座沒有牆的圖書館——記「港書館」的誕生
周日話題：AI搜尋：有望終結膚淺資訊時代
家明雜感：《不赦之罪》 誰掌寬恕大權？
老少女之麻糬周記！
同場加映：《大風殺》：萬里狂沙萬里仇
風山誌：明與暗
誰人日記：網上學習
圖文城市：寫生看世界
Short D：（五十三）重回海法
五音筆傳：來財又大展鴻圖，惠州攬佬何方神聖？
#078 金魚囝
放心寫作：#136 拖延的背後
讀者來信：〈為什麼是我？〉
阿貓阿狗：#279 布拉格寫生
同場加映：《公審萊芬斯坦》：記憶的鬥爭
movie chic, movie style：港馬合拍片崛起 香港電影有救？
論語‧電影：香港電影評論學會，是否代表香港電影評論人？
影片簡評
單元連載：香港書148
星期日文學‧〈散華〉〈微笑〉〈飼育〉——日本二戰短篇小說回顧
{守護自殺者達人}黃蔚澄 自殺意圖有迹可尋 從追因到預防 創傷後成長
盤中食事：平壤四大美食之一：平壤溫飯
綠色生活：後山收集植物 薄扶林村姑 天然染快樂
通識導賞：名人帶路vs.盲盒旅行 顛覆跟團遊
劏房雖小：劏房細路創意
未來城市：連串海濱紛發展 不靠填海 也可說新故事？
同場加映：《公審萊芬斯坦》：記憶的鬥爭
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【明報專訊】來到談及記憶與遺忘的時節，我想起今年電影節放映、去年面世的德國紀錄片《公審萊芬斯坦》（Riefenstahl）。
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