炸雞樂園做「大廚」 DIY調味炸雞

這個樂園結合美食、教育與娛樂元素。大小遊客不僅可了解韓國炸雞的製作過程，還可以做一天大廚，親手調味、油炸等，以噹噹炸雞的秘方製作炸雞和炸雞漢堡大餐。館內另設炸雞歷史展示區、互動遊戲區與特色拍照景點，是大人小孩都能樂在其中的美食主題樂園。

遊人可從KTX東大邱站乘的士前往，車程約15分鐘，車費約1.6萬韓圜（約92港元）；或乘401、101-1號巴士至韓國科技大學嶺南融合技術校區站下車，車程約25分鐘，車費1500韓圜（約8.6港元）。

TTANG TTANG CHICKEN LAND

炸雞體驗：成人2.2萬韓圜（約127港元）、13歲以下1.9萬韓圜（約110港元）

炸雞及炸雞漢堡體驗：成人2.8萬韓圜（約162港元）、13歲以下2.5萬韓圜（約144港元）

地址：大邱東區八公路220-2

查詢：053 721 7599

網址：ttland.co.kr

註：費用已包材料、食品及現場用餐飲品；體驗及用餐時間為90分鐘，須預約