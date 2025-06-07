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副刊

旅遊

水彈派對 競飲看表演 大邱炸雞啤酒節7月狂歡

【明報專訊】提起韓國的國民美食，치맥（炸雞+啤酒）的組合總是榜上有名。然而，這不止是韓國打工族下班後的消夜選擇，對大邱市民來說，更是城市象徵與文化驕傲。每年7月舉行的大邱炸雞啤酒節（Daegu Chimac Festival），都吸引數十萬遊客參加這個夏日嘉年華。從熱鬧的傳統市場到現代化的主題樂園，大邱以獨有方式講述一段結合味覺、歷史、慶典的치맥美味旅程。

大邱的炸雞啤酒文化，據說起源於1970年代末的市場攤檔。當時韓國經濟高速成長，方便快捷的油炸食物逐漸普及。加上大邱有不少與雞有關的屠宰、加工、銷售產業，是雞肉消耗量極高的城市，如此背景下，大邱平和市場因利乘便，以炸雞、炸雞胗等美食而聞名。

雞胗又稱砂囊，其實是雞的消化器官。由於雞胗烹調後口感彈牙結實，而且價格便宜，因而成為當地民眾最喜愛的下酒菜之一，造就一間又一間炸雞胗店接連開業。在平和市場門前，最高峰時期聚集了約20多間炸雞胗店，逐漸發展成大邱的著名美食街——雞胗胡同。如今，平和市場雞胗胡同被稱為「炸雞啤酒之路」，成為美食旅行起點。

炸雞伴猛「醬」——青陽辣椒混沙律醬

雞胗胡同裏的炸雞店各有特色，除了有炸全雞、炸雞翅、炸雞胗，還有搭配雞胗享用的番薯條、章魚腳天麩羅、炸原條魷魚等炸物。當地不少店主亦以蒜片拌雞胗高溫油炸，故雞胗酥脆之餘，也帶一陣辣椒與蒜香，更為冶味濃郁。這種獨特的烹調方法，如今已成為大邱的地道風味。

除了雞胗，在平和市場中也能看見融合不同創意的炸雞版本，如加入辣炒年糕醬的甜辣炸雞、蜂蜜芥末雞塊，或是韓式獨門醬汁——青陽辣椒混合沙律醬及醬油，令炸雞保持新鮮感。

歎限定口味炸雞 暢飲特釀啤酒

要體現炸雞與啤酒在大邱的魅力，必定要參加每年7月初在大邱頭流公園舉行的大邱炸雞啤酒節，這個大型派對集合美食、啤酒與流行音樂。節日舉行期間，現場除了設有數十個炸雞品牌及啤酒攤檔，還有音樂表演、DJ夜場派對、水彈派對、冰啤酒競飲大賽等主題活動，適合各年齡層的人參與。從早到晚，主舞台都會舉行電音派對，並請來藝人歌手輪流表演，氣氛超高漲！大家可以在頭流公園裏盡情暢飲、跳舞、打卡。提提大家，整個節慶期間免費入場，公園設有不少公共用餐區域，大家買了炸雞和啤酒後，就可以坐下來慢慢歎！若想坐近舞台的VIP區，則要另購炸雞套票。

在節慶期間，不少知名炸雞品牌都在場內推出限定口味，好像在大邱炸出名堂的橋村炸雞1991，去年特別在節慶中推出全新粟米配方炸雞；部分傳統炸雞品牌也會趁機推出古早風味炸雞。而本地精釀啤酒廠亦會生產適合配搭雞肉的特釀啤酒，如加入柚子皮的夏季啤酒，增添更多風味層次。

除了頭流公園有大型節慶，平和市場雞胗胡同一帶亦設有舞台活動區與小市集。胡同的舞台表演相對帶點年代感，以富韓國鄉土情懷的Trot演歌為主。提提你，在炸雞啤酒節期間，胡同內每家炸雞店都會座無虛席，要感受大邱的炸雞文化，就要做好迫爆的心理準備。

■旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.8港元

機票：香港快運6、7月香港往返釜山，連稅約1182港元起（未連行李）

交通：從釜山站乘KTX至東大邱站，車費17,100韓圜（約99港元），需時46分鐘

平和市場雞胗胡同

地址：大邱市東區峨洋路9街10

大邱炸雞啤酒節2025

舉行日期：7月2至6日

地點：大邱達西區公園循環路36號頭流公園一帶

網址：www.instagram.com/daegutw

註：免費入場

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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