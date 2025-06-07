明太子腸粉 卡邦尼銀針粉 電影世界歎盞鬼fusion菜

新冠疫情爆發前，香港曾掀起一股唐樓咖啡店熱潮，其中位於旺角唐樓的「老二公社」，因少女風裝潢受網民熱捧；後來開設分店「老二花廳」，憑懷舊風格吸引年輕人目光。本身擔任電影美術指導的老闆子賢，將蒐集多年的舊物融入餐廳裝潢之中，營造出濃厚的懷舊氛圍。店名「老二」取自他和朋友創辦的放映會名字，致敬法國導演杜魯福及《情書》導演岩井俊二。

其後餐廳因疫情一度結業，至去年11月在旺角白布街重開試業，子賢搭檔《飯戲攻心》美術指導張蚊、張蚊姊姊兼資深電影幕後工作者Pursy等人主理。重開的餐廳延續懷舊風格，陳列了大量舊物及電影道具，包括《使徒行者2：諜影行動》場記板、電影海報等，吸引許多電影迷來打卡。

明太子蟹肉炒腸粉 非常「和」味

初代的老二花廳主要供應西餐，而新店則轉為新派港式懷舊美食，「因為這裏（風格）懷舊，所以想用腸粉、銀針粉及其他中式食材，加入日式、意式、韓式煮法，讓大家吃到不一樣的味道」，Pursy說道並舉例，其中一款菜式為銀針粉與卡邦尼醬汁同炒，再放上溫泉蛋和豬油渣，混合不同菜式元素。餐廳廚師畢業於法國巴黎藍帶廚藝學院，廚藝紮實，製作講究，例如店內的雞湯，是以雞與豬骨熬煮一天而成，雞湯香濃滋味，可應用於不同菜式上，包括生菜魚肉、魚翅（素翅）撈飯等。

腸粉屬餐廳招牌系列之一，選用本地麵粉廠每日新鮮製作腸粉，軟滑兼帶米香，再結合不同烹調手法，創作出港式乾炒牛肉炒腸粉、韓式泡菜辣豬腩肉炒腸粉、窩蛋肉醬炒腸粉，以及人氣最高的日式明太子蟹肉炒腸粉。大廚先把蟹肉、明太子與鮮忌廉製成濃稠的忌廉醬汁，加入腸粉炒勻，上碟時再撒日式飯素，入口層次豐富，並帶有日式洋食風味。嗜辣者則可選擇酸辣蝦陳村粉，結合自家製酸辣汁與醃青陽辣椒，酸辣開胃，陳村粉入口爽滑、掛汁。

卡邦尼銀針粉 豬油渣添脆味

銀針粉系列同樣充滿創意，包括大啡菇伴豚肉碎炒銀針粉、黑松露蘆筍雜菌炒銀針粉、咖喱星洲炒銀針粉等。其中，記者私心推介豬油渣卡邦尼銀針粉，爽口的銀針粉掛滿香滑的卡邦尼醬汁，而自家製的豬油渣則特別有驚喜，鬆脆、甘香、爽而不膩，確實有水準！其他特色菜式如素翅撈飯、炒蘿蔔糕配辣菜脯、生菜魚肉葱油麵等亦大受客人歡迎。

創意凍飲 豆腐妙配梳打水、咖啡

餐廳還有多款創意凍飲，其中梳打水系列有豆腐花薑汁、話梅「吉」仔及檸檬茶抹茶等口味，清爽解暑又不會過甜。他們亦把豆腐元素融入咖啡之中，創作出凍抹茶豆腐拿鐵與凍薑汁豆腐咖啡，口感細膩。而雪糕紅豆冰、黑牛（雪糕可樂）、糖不甩、栗子蓉煎堆等懷舊美食飲品，則為客人勾起滿滿的童年回憶。

晚市收爐變酒吧 芫荽皮蛋湯化餃子

餐廳於晚市結束後，更會搖身一變成為調酒酒吧，提供多款經典調酒、手工啤酒與威士忌。酒吧圍繞「自己、愛情、友情、親情」四大情感來設計主題調酒，例如The Last Song是以胡椒味氈酒搭配菊花、金巴利酒與咖啡，層次豐富。「花園Hanazono」則用茶味氈酒、菠蘿、荔枝與青瓜，營造戀愛的甜美氛圍。Nectar以青檸葉味龍舌酒搭配抹茶與牛奶，呈現家的溫暖。「徒花」則以墨西哥辣椒味龍舌酒結合熱情果與青檸汁，酸辣爽口，象徵友情的熾熱。

佐酒小食同樣精彩，炸燒賣、鹽酥雞、炸午餐肉粒等香口炸物深受歡迎，當中必提炸芫荽皮蛋餃，餃皮金黃香脆，內餡結合芫荽與皮蛋的清香，就如芫荽皮蛋湯般豐富，再蘸上特調腐乳醬，微辣中帶腐乳香，香口冶味。小食菜單上還有一道胡椒雞腳湯，原來背後有故事。「雞腳湯是情意結。」Pursy回憶起以前在尖沙嘴「蒲」完，大伙兒會到「三角公廁」（金巴利道尿廁）附近的新天地美食吃消夜，來碗雞腳湯解酒。在情意結驅使下，胡椒雞腳湯亦成為老二花廳招牌湯水。的確，喝完兩杯，再來一碗微辣香濃的雞腳湯暖暖胃，格外滿足。

老二花廳

地址：旺角白布街22號藝興大廈地下4號舖

酒吧時段：周日至四晚上9:30至凌晨1:30：周五及六晚上10:30至凌晨2:30

查詢：3108 9123

註：另加一

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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