影像發掘香港首代「女飛魚」

香港第一個公眾泳池在1957年才出現，上世紀初中期泳客主要到海灘與泳棚游泳，以竹棚搭成、建有更衣與沐浴設施的泳棚尤其流行。隨城市發展、海港水質變差，泳棚被政府收回，北角七姊妹泳棚、荔枝角灣泳棚陸續消失，今日尚存的西環泳棚則變成打卡地，但回顧舊照，可想像那些年熱鬧的泳棚景觀。而提到本地游泳史，當然少不了維港渡海泳，初期參加者主要是外籍泳手，隨着游泳變得流行而愈來愈多華人參與。泳手除要面對維港巨浪暗湧挑戰，辨別方向亦是難事，偶爾出現泳手偏離航道的烏龍事。曾連奪兩屆維港渡海泳男子組冠軍的陳耀邦首次破大會紀錄時僅17歲，他上水後手握「第一」牌子接受傳媒訪問的照片在展覽中展出，現時71歲的他不減當年勇，雖已沒參與渡海泳，但仍保持游泳習慣。

近年港隊泳手何詩蓓在國際賽事接連取得佳績，讓大眾關注本港泳將，但早在1930年代，本地泳壇有女泳手游入奧運。有「美人魚」之稱的楊秀瓊可謂本地第一代「女飛魚」，1930年未夠12歲已在全港公開渡海泳取得女子組冠軍，3年後在南京舉行的全國運動會包攬5項泳賽冠軍，成績驕人；後來更出戰1936年柏林奧運，成為當年第一個亦是唯一一個參賽的中國女泳手。這些早年的泳壇人物未必為人熟悉，卻為本地游泳史寫下一個個紀錄。

泳：香港的游泳歷史影像

日期：即日至6月15日

時間：周二至日上午11:00至晚上6:00

地點：JCCAC L2-02

預約參觀：bit.ly/4dw0KXU

[開眼 玩樂擴志]