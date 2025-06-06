明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

重溫山寨廠的日子

【明報專訊】6月的JCCAC熱鬧得很，幾乎每個周末都有搞作，從電影放映、藝術工作坊到周末市集，吸引藝術愛好者，而每月一次的「廠遊藝作」便結合導賞團與藝術工作坊。JCCAC前身是聚滿「山寨廠」的石硤尾工廠大廈，2008年經過活化後蛻變成今日的藝術村，至今保留不少舊式工廈痕迹，導賞團帶大家留意黑底白字的手寫招牌、舊機器等；而在4樓，則可看到往日廠戶用作擺放貨物的「閣仔」堆滿鞋模，重現工廠氣氛。藝術村內外近年也增添新壁畫，最新一幅設於白田街入口外牆，繪有不少曾在工廈設廠的行業人物，大家在參觀時不妨找找廠戶的原有位置。

跟藝術家製牛皮紙護照套

遊廠後來到手作時間，6月的廠遊藝作將跟隨版畫藝術家黎詩穎縫製水洗牛皮紙護照套，並以另類絲網印刷方法加入個人設計，讓大家以全新護照套迎接旅程。另外，JCCAC手作市集亦將迎來新面貌，以一年兩次的「開廠日」回歸；除了本來的文創市集，6月的「開廠日」將以攝影與版畫為主題，策劃多場導賞與工作坊，到時既可到訪相關藝術家工作室，亦有港台藝術家版畫展覽、攝影書展、攝影市集等，大家可一同度過豐富充實的周末！

6月廠遊藝作：

另類絲網印刷×水洗牛皮紙護照套

日期：6月14日

時間：下午2:00至4:30

地點：JCCAC L2-14啱啱好工作室

費用：$200

JCCAC開廠日：攝•印

日期：6月21至22日

時間：下午1:00至晚上7:00

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞