【明報專訊】6月的JCCAC熱鬧得很，幾乎每個周末都有搞作，從電影放映、藝術工作坊到周末市集，吸引藝術愛好者，而每月一次的「廠遊藝作」便結合導賞團與藝術工作坊。JCCAC前身是聚滿「山寨廠」的石硤尾工廠大廈，2008年經過活化後蛻變成今日的藝術村，至今保留不少舊式工廈痕迹，導賞團帶大家留意黑底白字的手寫招牌、舊機器等；而在4樓，則可看到往日廠戶用作擺放貨物的「閣仔」堆滿鞋模，重現工廠氣氛。藝術村內外近年也增添新壁畫，最新一幅設於白田街入口外牆，繪有不少曾在工廈設廠的行業人物，大家在參觀時不妨找找廠戶的原有位置。