【明報專訊】6月的JCCAC熱鬧得很，幾乎每個周末都有搞作，從電影放映、藝術工作坊到周末市集，吸引藝術愛好者，而每月一次的「廠遊藝作」便結合導賞團與藝術工作坊。JCCAC前身是聚滿「山寨廠」的石硤尾工廠大廈，2008年經過活化後蛻變成今日的藝術村，至今保留不少舊式工廈痕迹，導賞團帶大家留意黑底白字的手寫招牌、舊機器等；而在4樓，則可看到往日廠戶用作擺放貨物的「閣仔」堆滿鞋模，重現工廠氣氛。藝術村內外近年也增添新壁畫，最新一幅設於白田街入口外牆，繪有不少曾在工廈設廠的行業人物，大家在參觀時不妨找找廠戶的原有位置。
跟藝術家製牛皮紙護照套
遊廠後來到手作時間，6月的廠遊藝作將跟隨版畫藝術家黎詩穎縫製水洗牛皮紙護照套，並以另類絲網印刷方法加入個人設計，讓大家以全新護照套迎接旅程。另外，JCCAC手作市集亦將迎來新面貌，以一年兩次的「開廠日」回歸；除了本來的文創市集，6月的「開廠日」將以攝影與版畫為主題，策劃多場導賞與工作坊，到時既可到訪相關藝術家工作室，亦有港台藝術家版畫展覽、攝影書展、攝影市集等，大家可一同度過豐富充實的周末！
6月廠遊藝作：
另類絲網印刷×水洗牛皮紙護照套
日期：6月14日
時間：下午2:00至4:30
地點：JCCAC L2-14啱啱好工作室
費用：$200
JCCAC開廠日：攝•印
日期：6月21至22日
時間：下午1:00至晚上7:00
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