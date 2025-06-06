黑山「斜坡頂」清真寺 凝練貼地融於社區

而來自黑山的建築事務所ARHINGinženjering，在該國首都波德戈里察設計建造的清真寺，乍看是對清真寺的傳統範式有目的地背離，深入了解，發現其設計概念可謂獨闢蹊徑。

斜坡屋頂防積水 斜窗引麥加方向自然光

ARHINGinženjering建築事務所設計建造的哈德羅維察清真寺（Hadrovića mosque），兩個大小不同的長方體塊，非完全對齊地放置，而其西南方向豎立着簡練的六角錐體加柱體組成、上方飾有新月的半透明宣禮塔。較大的長方體建築和包圍着宣禮塔的高聳基座都有着和周圍環境裏其他居民建築相似的斜坡屋頂，建築整體的外部材料則有不同肌理和處理，由不同色度的白色石材組成。

「我們認為清真寺的義務之一是與周圍環境和諧地融於一體。實現這種和諧，並非通過拙劣地複製，而應該通過建築傳遞屬於其所處時間和地方的信息。」事務所的首席建築師Rifat Alihodžić介紹道。基於這一理念，事務所研究了項目所在地——波德戈里察的Drač社區內的建築。他們發現，斜坡屋頂不僅僅是貫穿Drač區域居民建築的語言，也是黑山許多其他城市常見的建築語言。這與黑山國家的天氣息息相關——斜坡屋頂可以防止大量降水後，街道積水過多。「被公認的清真寺建築原型，通常它們都脫離了建築所在的環境語境，意識到這一點後，我們決定要在此次設計中有所不同。」

這座清真寺雖然表面上看似「背離」了傳統的清真寺建築範式，但建築事務所對於該宗教建築的理解卻指向其內核。「雖然我們避免使用穹頂這一清真寺傳統的元素，我們在引入斜坡屋頂語言的時候，充分考慮到如何讓來自麥加方向的自然光可以進入到祈禱室。」事務所對於建築中引入自然光的設計可謂四両撥千斤。在1樓的祈禱室，開了一扇斜窗，指向麥加的方向。這一斜開的窗，正位於伊瑪目（祈禱主持人）所在位置上方。這契合了《古蘭經》中真主是光明的思想。「我們設計的這座清真寺，充足的自然光是一大特色，（通過空間設計）突顯自然光在一天之中的變化。這樣便能在單一的空間裏帶給祈禱者更豐富的體驗，這也與每天祈禱5次的規範相呼應。」

入口花紋「化繁就簡」 以藍色劃祈禱空間

在室內環境的整體設計中，事務所採用極簡手法，通常飾有繁複花紋的入口，在這裏不僅捨棄了拱頂設計，還採用凝練並與建築相呼應的幾何圖案。室內的色彩則只採用對於伊斯蘭教具有深刻意義的藍色，作為亮點劃分出最為重要的祈禱空間。

事務所將這次項目視作為未來清真寺設計帶來更多創意和自由的一次嘗試，Rifat Alihodžić說：「這樣的設計不僅在其所處的地區罕見，對於更廣泛的地域來說也一樣，它並不屬於既定的建築矩陣中。這也表明，當代建築思潮是可以被運用在宗教建築的設計中的，我們希望這可以為人類文明更廣闊的圖景作出貢獻。」圍繞宗教的議題可謂錯綜複雜，事務所也表達了在說服項目客戶中遇到的各種挑戰。如何在尊重宗教歷史、文化與所處的當代語境之間，找到精妙的平衡，波德戈里察這座清真寺的設計，便開啟了探索的可能。

作者簡介：藝術和建築設計跨文化傳播人、撰稿人，常駐倫敦

文：三皮

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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