新生「秋紅」闖「ground」試啼聲 獨立樂隊、表演搞手 談疫後挑戰與機遇

秋紅秘密練兵數年 集齊「1至4字頭」成員

「係咪好失望?」問起這次出演的陣容,「秋紅」主音Jan帶着一絲笑意反問。2002年成軍的秋紅可謂傳奇,2005年代表香港出賽World Battle of the Bands奪得世界冠軍,歷經3代成員,終在2020年初宣布Jan以外的4名成員退出,就此沉寂數年。幾年間有成員另組樂隊「凡枯」,到過外地演出;上月卻忽然傳出秋紅會在The Underground 21周年音樂節重新出發,本以為會有初代人馬復出,原來新團隊早已儲齊彈藥準備「炸爆」現場——Jan透露新組合已秘密練兵數年,「儲埋啲歌都夠出CD」。與以往一樣是5人成軍,但組成有所不同:一鼓、一結他、一貝斯、兩主音,2022年成團,Jan表示一直希望疊加不同人聲增加作品層次,於是找來另一新主音阿朱加入。阿朱表示幾位成員都是唱得之人,新金屬(Nu-Metal)風格加上嚎叫(screamo),上台後「基本上是合唱團」。而要簡單描畫新生「秋紅」的質地,Jan說一字蔽之曰「型」。

兩人在言談間溫文爾雅,但唱歌便展現兇殘的魅力——厚重的鼓聲與尖銳的結他聲交織,卻不敵兩人怒嚎的穿透力,一開口便如同向聽眾擲下重重衝擊波。不過更兇殘的,或許是新成員的天賦。新組合加入了兩位「神童」——一位是Jan在2020年遇到的結他手Felix,另一位則是組團之初年僅15歲、去年才考完DSE的鼓手Alvin。Jan說:「由20歲夾到40歲,每星期都要練兩至三晚,見bandmates多過見屋企人,好攰。」男人四十,Jan在舊隊友離隊一段時間後本欲放下樂隊讀音樂,卻認識了自英國讀完音樂歸港的Felix,聽完Demo驚為天人,便打算以二人組合重新做音樂。至於阿朱與貝斯手Nick則曾是樂隊「曰.央」的成員,多年前參加比賽時結識了擔任評審的Jan,整個成軍過程被阿朱比喻為「收集七龍珠」,Jan則笑說如今成員年齡層「咁啱4、3、2、1都有」。「如果啲歌唔得,有個名都無用」,5人之前只全力作歌,幾年間都沒構思隊名,直到有人問為何不叫「秋紅」,Jan才「叮」一聲發現「原來呢個名仲有價值」,和隊友商議一輪後決定以此為名再出發。

不論搖滾還是獨立音樂,根子裏有種「不妥協」。但相比香港市場,北上發展所帶來的大量演出機會與收益擺在眼前,「去唔去大陸」似乎成為to be or not to be的問題。以往打着用音樂「為人民服務」旗號的秋紅,換上新陣容後又會如何抉擇?Jan說他們的答案是「never say never」,但目前未有相關計劃,而且強調「唔會自我審查,唔會為咗大陸出騷特別寫或刪除啲咩,秋紅嘅理念就係寫在我們身邊嘅嘢,鍾意搖滾樂就係鍾意個attitude(態度)」。提起舊作《圍住我》(2006),歌詞寫着「呢度嘅人聽住/我哋已經被重重包圍/係時候要捍衛/就算代價係一切」,不難感受態度之所在。而相較以往作品予人「好本地」的感覺,部分新作加入英文,也有受俄烏戰事影響而加入反戰題材,「好似以前睇本地新聞,𠵱家睇吓國際新聞,但都會有共鳴」,也期望未來能到海外演出。

細場頻倒閉 但多了酒吧請樂隊演出

「每次想放棄夾band,都有啲嘢扯我過嚟繼續做」,Jan笑言幾次參與國際賽、樂隊人員更替都有着The Underground的身影,本次復出亦不例外。本年The Underground周年音樂節將匯聚本地多支優秀樂隊,包括R&B與Rap融合的Kowloon Cowboys、另類搖滾的omnimori等。

The Underground創辦人Chris B說,運作獨立音樂平台在香港從來不易。沒有自己的場地,The Underground仍盡力每3個月舉辦一次不同類型音樂的較大型的表演,每月也會有入門級表演,讓新樂隊有機會嘗試現場演出,而從聯繫樂隊、預約場地到找贊助,幾乎都由她「一腳踢」。廿年來香港改變不少,Hidden Agenda、呼吸音樂都不復存在,「香港真係好貴」,Chris B說曾想過租下一個地方,不過擔心營運的焦點變成交租而非支援本地獨立音樂便放棄了,但讓樂隊玩不同場地、接觸不同觀眾也是好事。The Underground的二號人物Calvin指香港500至1000人的中型場地嚴重缺乏,導致本地樂隊從小型表演跨越到大型演出時面臨巨大鴻溝。他也發現,疫情過後雖然不少曾合作的小型場地迅速倒閉,但一方沉一方起,中環一帶似乎多了酒吧接受本地獨立樂隊演出,與以往絕大多數酒吧傾向駐場翻唱樂隊的風氣不同,經歷了大洗牌。「疫情好在宣傳期短」,Chris B在疫情期間仍堅持舉辦了約8場演出,「以往要早兩個月,𠵱家下星期表演今星期先宣傳,啲人聽到有live就衝」,Calvin與Jan認為大眾對現場音樂演出的需求甚至不減反增,現場氣氛有時也更熱熾。

現場演出需求增 特定風格易吸觀眾

在串流和社交媒體蓬勃發展的時代,現場演出仍有無可替代的價值。「聽住live mosh(衝撞)吓、一齊笑,好多人想要『real feeling』,上網聽搵唔到,𠵱家有啲13、14歲小朋友已經好叻,搵我想表演」,Chris B也表示近年不少樂隊先在網上發布作品,建立一定知名度後才嘗試現場演出,但「live都係唔太得,因為冇同觀眾互動嘅經驗」。樂隊提供的參考片段看到的都是「best moment」,但現場要演奏半小時,如果只有5分鐘精彩內容怎麼辦?Chris B曾試過帶樂隊到酒吧演出,結果因表演未如理想被要求下台,如今他們定期在灣仔酒吧The Wanch舉辦小型演出讓樂人嘗試表演,以觀察表演者質素,演出後也會給予意見,音樂節不少單位便是從中發掘。Jan也說現在創作音樂比以往方便不少,加上人工智能(AI)創作的影響下,練習現場演出變得更重要,如今比以往更易接觸到不同音樂類型未嘗不是好事。Calvin補充如今前衛搖滾、藍調等特定風格的表演,也更容易吸引目標觀眾。

搞手盼辦更大音樂節 簽證費制約交流

未來Chris B計劃舉辦更大型的音樂節,認為香港樂隊需要機會練習才能成長。過往她亦曾邀請外國音樂單位到港交流,只需預計200多元簽證費,但她指如今則需要根據「一般就業政策」申請入境工作簽證,申請費及簽證簽發費最少也要千餘元,相關國際交流或難再現。政府近年着力發展文化產業,會否也連帶為獨立音樂帶來影響?Chris B說樂見相關發展,如西九舉辦的自由爵士音樂節便相當不錯,但獨立音樂一向少有政府資助,Jan說「唔係每隊indie band都想走去主流」,認為對獨立樂隊未必有太大影響,但表示「唔介意㗎,畀多啲錢仲好」。同樣是6月,「香港流行文化節2025」在20至21日會呈獻王雙駿策劃的「高山祭」音樂會,回顧香港樂隊文化及歷史,逆流、Instinct of Sight等樂隊也會參與其中。高山與地下非必對立,或許兩兩加起來方能見到此城潛藏的活力。彼方在高山劇場傾力演出讓空氣躁動時,不妨也聽聽來自地下、轟鳴不斷的音樂狂潮。

文:鍾卓言

編輯:謝秋瑜

設計:賴雋旼

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 音樂]