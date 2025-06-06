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【橫濱】NEW什麼NEW

【明報專訊】Art Center Ongoing（下稱「Ongoing」）承接了BankART Station在橫濱新高島站內、超過16,000平方呎的地下空間，發展為Art Center NEW（下稱「NEW」）。原先的BankART Station是BankART1929其中一個據點。BankART1929是橫濱市自2004年推動文化再生的核心項目，結合展覽、駐村、教育與出版，20年來一直是橫濱市政府藝術發展的重要節點。

Ongoing進駐橫濱的消息，成為最近圈內其中一個熱話。有人祝賀，有人擔憂，有人持觀望態度。可喜可賀的，當然是難得得到了一些資源和空間。然而隱憂，則是一直民營的另類藝術空間Ongoing，要走進一流企業林立的車站內，與其理念未必契合。又可能設計上原為溫暖小窩印象的Ongoing，變身成時尚巨型的NEW，要點時間消化。Ongoing能受愛戴，的確是因為它過人的凝聚力、實驗性和熱情，難免老朋友們提醒小心與「權力」和「公式化」拉鋸。不過計我話，空間係死嘅，人係生嘅。講黎講去，怕咩，Ongoing最多嘅係藝術癲佬癲婆。容我這個局外人，亂丟兩句。攞到地方同資源該用盡，狂人正好要與一流企業對比才新鮮，也可是實驗呢。

受邀去了 NEW首個展覽「NEW Days」的內覽會，比我想像中多人百倍。人頭湧湧，展覽未能細賞。還好馬上找到些熟悉的面孔，與玉梅、子洋聊上兩句。「嚟緊嗰年東藝大GAP有兩個教授離職，一個退休……會有兩個新的來……」何子洋正在修讀東藝大的碩士課程，說起人事更迭，流動常新。這時候遠方傳來敲鑼聲，是東野哲史的performance突然開始。他手拿1990年代巨型卡式錄音帶播放機，身上綑住粗繩子和大聲公，被繩子緩緩拉動，橫跨半個空間。金色紙碎間中被撒出，還有被風舞動的白布。東野最後被吊上場地天花的一個神秘出口，在半空中掏出手提電話，高高拍了幾張大合照。

有人怕新，有人求新。看看展覽如何詮譯「新」：在日本，據說幕末維新時期相較於之前，冠上「新」字的書籍大量流通。那是一個西方的進步思想湧入的時代，社會每天都在朝着理應追求的「近代」邁進，被賦予「世界將持續進步」的承諾。人們對即將出版的新書寄予厚望，或許正因為當時的意識是被從過去通向未來的線性時間觀所充滿的。

那麼，現在呢？「要成為新的」有時會讓人感到像一種執念，甚至令人麻木。也有人說，自從後現代主義以來，「新」這件事早已終結。但如以積極的態度來看待這所謂的「終結」，也許正因如此，我們才有可能從歷史性的規範，或「必須具有歷史性的新」這類要求中解放出來。換句話說，從那種線性的「新」中獲得自由。新媒體或許會轉化為某種原始的形式，而大師的作品反而可能變得具有現代性。來一起擁抱不確定就是NEW。

作者簡介：從事藝術創作，現居東京

文：陳楚翹

[開眼 大都會文藝誌]

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