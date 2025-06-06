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開眼 藝述速遞

Friday Planner：世態無常，藝文有光

【明報專訊】6月之初天陰陰，昏昏沉沉總提不起勁。想約三五知己打打籃球、借借書？卻見眼前一片空落落，而無法入內，畢竟時雨時停。無力低迴之時，城內尚有不少藝文活動，或可洗刷一下沉重的身軀。

明日於WURE AREA開幕的「焦日淪漫」展覽，集結了梁凱喬、梁卓怡、胡晞裕、劉建鵬4位近年畢業的藝術生，一同將展場建構成臨時胚布房——世態無常，人卻本能地渴求穩定，他們以軟性、可變動的結構包裹、撫平個人到集體的浮躁與不安。逢星期六更有藝術家駐場，以一系列繪畫、影像、裝置及行為藝術，探討這思緒如何在世代交替中纏結。

有人說嬰兒愛聽着母親的心跳聲入睡，聲音大概有疏導情緒的作用。端午已過，但「法國五月」尚未完場，明天（6月7日）晚上在香港大會堂音樂廳舉行的「爵樂影韻」，將由著名爵士樂家、小號手艾歷克．特魯福於現場演繹多首經典電影配樂。熟悉的旋律喚起銀幕前溜走的歲月，即興的爵士則為苦悶的生活略作點綴——以那自由的氣息。

想來想去還是欠了點什麼，或許是一絲缺席的光。安全口畫廊於本日告畢的吳國璋個展「seen from within」，藝術家透過觀察光線穿過石材至樹脂等物料發生折射與漫射，探究光的本質，還有現實與抽象的邊界。童年午後的金色光暈、若隱若現的鹹蛋超人輪廓……畫作上模糊的光影似在描摹一些熟悉的畫面，在當下和過往的凝視之間，每道光所潛藏的時間印記仍然渲染出濃厚的情感氛圍。縱然微弱、縱然零星、縱然難以辨認，有些光、有些記憶，難以忘懷。

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[開眼 藝述速遞]

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