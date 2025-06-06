明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

看河原溫「日記」做「偵探」 探探觀念藝術真面目

【明報專訊】清晨，睜眼，我起牀；爆炸般的資訊，我閱讀；穿梭在城市間，我去過；輾轉在人群中，我遇見；一日結束，閉上眼，我還活着——在日復一日的瑣碎中，一天就這樣過去，一世就這樣過去。觀念藝術家河原溫（On Kawara）用繪畫、電報、地圖、日曆、明信片與舊報紙，記錄下看似重複的日常。大館正舉辦「河原溫：自由之律，律之自由」回顧展，不妨從河原溫29,771天的「自傳」中，探探觀念藝術（conceptual art）到底是怎麼回事？

關於展覽，有個故事。2014年，河原溫的個人展覽正在美國古根漢美術館（Guggenheim Museum）籌備中，誰料展覽還未開幕，河原溫便去世。大館策展人郭瑛說，他在臨終前留下遺言，「希望未來10年都唔好再有個展」。於是，繼2015年的「On Kawara—Silence」展覽後，再沒有河原溫的展覽——直至今年，與藝術家的「十年之約」到期，大館帶來藝術家逝世之後全球首個大型回顧展。

在郭瑛眼中，河原溫是個低調，甚至「absent（缺席）」的藝術家——個人展覽，他很少出席；媒體訪問，他從不參與。但他的作品卻稱得上「高調」，在《我起床》（I Got Up）中，他用約11年時間日日寄出明信片，記錄下自己每日起牀的時間；在《我遇見》（I Met）中，他將十餘年中每日遇見的人悉數記下。欣賞河原溫的作品，像是閱讀他的日記——甚至比日記更私密，將他的生活一覽無餘——「例如某日的《我起床》顯示他下午3點才起牀，再在《我遇見》和《我去過》（I Went）中找到同一日，原來那天他乘飛機跨越半個地球，有jet lag（時差）。」郭瑛說。

1978年曾訪港 作品可見越南船民

觀眾或許會疑惑，不斷重複記錄生活日常，有何意義？那些掛在牆上宛如電腦印刷的「日期繪畫」，又為何值得欣賞？「概念藝術（同觀念藝術），不是一種用眼看的藝術，而是一種用腦『看』的藝術。不是關於畫作上有哪些image（圖像）、有哪些故事，而是一種嘗試將data（數據）、system（系統）或者concept（概念）中的美帶出來的藝術。」郭瑛說，通過河原溫的作品，觀眾可以探索一種欣賞展覽的新方法——「化身小偵探，去explore（探索）不同展品中千絲萬縷的關係，去建立一個屬於自己的故事」。

例如，眾多寫有「I Am Still Alive」的電報背後，或許藏着河原溫在二戰後的創傷，從「我不會自殺，別擔心」到「我不會自殺，擔心」，再到「我要睡覺，忘了它」，最後化作一句「我還活着」，一寫就是30年，「他用電報寄出這句話，有時間差。收到電報的人會想什麼呢？會不會想，幾個鐘頭前你still alive，現在呢？」又如展覽中那個「Hong Kong Room」，河原溫在1978年造訪香港，並在香港度過46歲生日。往作品《我閱讀》（I Read）中尋找線索，1978年12月23日那天，河原溫讀了報紙Hong Kong Standard，那天新聞，裝載越南難民的貨輪被皇家海軍截獲；作品《我去過》中又可見到，那幾天他住在中環，徘徊在維港兩岸，「那時還可以見到珍寶海鮮舫。那時的香港仔、黃竹坑，一看就是漁港」，但現在其中一些漁船或已消失了。

河原溫：

自由之律，律之自由

日期：即日至8月17日

時間：上午11:00至晚上7:00（周二至日）

地點：中環荷李活道10號大館賽馬會藝方

詳情：bit.ly/4kh2KWA

文：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼 藝述速遞

上 / 下一篇新聞