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開眼 文化特別版

漫步屯門日常 尋見我城之美

【明報專訊】中環、龍城社區遊，香港工業品牌遊，甚至還有紀律先鋒巡禮，政府近日推出的9項旅遊熱點無疑「港味」濃濃。但長居於此的本地人何用再找地圖？鼎鼎大名的旅遊熱點之外，對香港人而言，還有什麼值得留意的城市風景？今期《開眼》請來《香港知埞》作者陳傑，分享他認為值得放慢步調細賞的角落。

「屯門好遠」，除了進去騎牛覓食，陳傑眼中的屯門尚有不少漂亮的建築，但較少人為此走入大西北——某種意義上的「未開發地區」。相比近年大受歡迎的「幻愛橋」，他的選擇是靠近生活不少的工廠區、大興邨、天主教贖世主堂。

甫出港鐵屯門站便是屯門工廠區，陳傑說比起車水馬龍的觀塘等更適合閒逛。不旋踵，前九巴屯門車身裝嵌廠便映入眼簾，由側面看過去的屋頂三角形結構與氣窗結合，以便通風，兼具功能與美感；隨他漫行到另一角，紅灰色的建築與藍天互相映襯，有種工業美學瀰漫在空氣之中。

稍走遠路，少有地採用上窄下闊「大十字型」設計的大興邨如書本般向你敞開。走上平台，看到樹木自周圍簇擁着的樓宇中「彈」出來，陳傑覺得好像在閱讀兒童立體繪本，靜止而巨大的建築物帶有異樣動感。走回港鐵站，新墟附近的贖世主堂也是他的心水之選，大膽鮮艷的配色搭上教堂的弧形天花相當搶眼，教堂與小學的組合也是香港常態。

「對眼喺度，但冇認真睇」，陳傑認為香港生活節奏急促，許多人都沒心情留意身邊事物，當散步成為需要抽空做的事，也莫名傷感。甚至不少人對於所在的社區毫無了解，只是每日返工放工出出入入，「到底我們只是住在這裏，還是在這裏生活？」如果是後者，他希望再喚起大家對了解自己城市的好奇。近年觀察城市成了學問，他也擔心觀察城市變得有門檻。在他眼中其實用電話記錄城市也無不可，最重要的是令其成為日常——攝影不止拍攝物件本身，而是記錄物件與世界的互動。

談到旅遊熱點，陳傑認為政府的想法是從遊客角度出發規劃，嘗試展示一面「美麗的香港」。網上常見有人比對香港與外地的地景，他覺得不論是把大圍視作小京都，還是在銀座看到觀塘的影子，其實都在交換對於城市地景的想法。見到不少遊客聚集在堅尼地城籃球場拍下海旁日落，他反過來想：大家住在香港這麼久，曾否發掘這些角落的美？近年不少人都嘗試教育大眾欣賞城中事物的方法，不論是建築或公共設施，陳傑拋下一個問題：在清拆與重建面前，除了回憶和感情之外，是否還存在其他值得捍衛它們的價值？

（美藝客廳‧四十九）

「客席策展人」簡介

陳傑，專欄作者及攝影師。積極記錄香港，關於建築、人、社區、空間的構成與演化。著有《知埞——在他方想望這城》（2020）、《香港知埞》（2023）及《旅行知埞》（2025）。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

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