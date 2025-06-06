明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

Affordable Art Fair香港總監教尋寶 選親民藝術品 從共鳴出發

【明報專訊】藝術收藏只是億萬富翁的玩意，平常人遙不可及？其實低至數百元也可入手自己喜愛的藝術品！上月底舉行的香港冉起當代（Affordable Art Fair，下稱AAF），帶來不少價格親民、充滿趣味的多元化藝術品。AAF香港總監張敏姿帶記者在會場走上一圈，分享場內值得留意的新進藝術家作品。她更向收藏新手教路：若以裝飾空間或情感連結為目標，應選擇「那些與個人經歷產生共鳴或意義的作品」，若着眼投資潛力，則需做足功課！

自1999年創辦以來，AAF堅持兩大宗旨——降低藝術收藏門檻與扶持新進藝術家。全球15個城市、每年18場展會，多年來累計吸引逾330萬總參觀人數、6.15億美元（約47.97億港元）成交總額，也證明了親民價格與高品質藝術並存的可能，為新進藝術家帶來發展機會。

展品比去年多10% 參觀人數增20%

香港站自2013年首辦，成為本地藝術生態的重要推手。今年參展單位包括澳洲、比利時、中國、法國、德國等地，參展作品比去年增加10%。數千件展品涵蓋繪畫、雕塑、裝置藝術等多種媒介，風格多元。展會暫時未有今屆銷售數字，但今年參觀人數比去年增加20%，高達28,000人，足見其受歡迎程度。

AAF香港總監張敏姿表示，所有參展作品明碼標價且定價低於10萬港元，「作為一個起始點，讓藝術愛好者開始首次的藝術收藏，也讓收藏家支持新銳藝術家」。但藝術品類別五花八門，應該怎樣挑選？張敏姿建議新手應優先根據「個人」選擇，「那些與個人經歷產生共鳴或意義的作品，然後再去了解畫廊和藝術家創作動機」。

人生第一件藏品 多選油畫

她指不要害怕發問，鼓勵新手在參觀畫廊或展覽時，不妨主動與職員聊天，詳細了解藝術家背景與創作理念。至於第一件入手藏品，她指大部分人都選擇油畫，「油畫大概是大家都知道的藝術（形式），雖然雕塑、數碼藝術等作品可以有豐富的層次，但油畫是最直接的媒介」，所以會場內大部分作品都是畫作。

對於新手藏家，本身或者沒有特別關注的藝術家，可多留意新進藝術家，他們的作品價格通常較低，約3000至4000港元起跳，但具有很高潛力，是新手藏家不錯的選擇。

例如在今屆AAF，聚焦本地新進藝術家的Young Talent Hong Kong展區，便重點介紹設計工作室Pengguin創辦人Soho So 與Todd Lam，Soho特製的印刷物突出表面與材質之間的關係，配合Todd色彩鮮明的繪畫，畫出日常中的事物，例如香蕉、積木等；另有平面設計師陳裕志，其作品Synthetic Horizon以塑膠與鋁板構建像素化的花朵雕塑，反映他對當代環境的觀察。

釐清收藏目的 情感連結或是升值潛力

面對預算限制，藏家或會陷入兩難，猶豫應選擇知名度還是心頭好。張敏姿提醒，關鍵在於釐清收藏目的。若以裝飾空間或情感連結為目標，應優先跟隨直覺，選擇能引發共鳴的作品；若着眼投資潛力，則需做足功課，建議積極參觀畫廊、展覽、博物館，多接觸不同風格和媒介，擴展藝術視野。過程中透過與藝術家、畫廊經營者的對話，理解創作背後的脈絡與市場趨勢。「AAF是一個起始點，希望藏家從這裏起步，進而探索其他獨立畫廊，逐漸培養自己的藝術觸覺。」

藏家年輕化 本地客愛香港元素

張敏姿也觀察到，藏家年齡層逐漸年輕化，其中本地年輕藏家普遍擁有獨到藝術品味，且對帶有濃厚香港元素的作品尤為感興趣；海外藏家則傾向尋找蘊含中國文化特色的藝術品。

她表示培養藝術品味需長期積累，展會以外，AAF每年舉辦的工作坊與導覽活動也是收藏家深化理解的契機。成人可參與藝術家主持的創作體驗，從技法實踐中感受創意過程；親子家庭則能透過兒童導覽，激發批判思維，從小培養美感直覺。

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：黃振宇

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕展覽 Affordable Art Fair 冉起當代 收藏 開眼 開眼 收藏

上 / 下一篇新聞