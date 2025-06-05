BRAND FOCUS：阿部千登勢的混搭美學 解構拼接 重新定義牛仔服飾

系列以實驗設計為核心，透過解構與重組重新詮釋Levi's的經典輪廓，款式包括女裝、男裝及中性款式，融合經典牛仔元素與sacai的時尚語言，展現兩個品牌在創意與工藝上的獨到視野。

女裝系列重塑輪廓

女裝系列包括3款items，大玩雕塑感設計。當中的Levi's×sacai Denim Jacket融合Type II與Type III外套的經典元素，背面特別加入Type I的束腰細節，其略呈A字形的剪裁，呈現結構化的立體 。Denim× Matelasse斜紋外套則以sacai簽名式斜紋布料製造，內裡融入外套細節，質感精緻而層次豐富。連身褲則結合圍兜式上衣與寬腿剪裁，五袋牛仔褲元素與輕盈拼接設計互相襯托，塑造優雅垂墜感，兼具實穿度與時尚感。

點綴復古金色sunspot鈕扣

男裝就以流線形設計呈現sacai的混搭哲學。牛仔外套延續女裝的解構理念，點綴復古金色sunspot鈕扣，增添細節層次。Denim×Matelasse雙面飛行外套是系列亮點，正面採用sacai獨家開發的Matelasse Twill布料製成的精緻西裝款式，前中鈕扣位旁飾有Levi's赤耳布邊，襯以灰色絨毛領並配備sacai經典船錨形鈕扣，翻轉則是Type II雙袋牛仔褸款式，極具視覺衝擊。中性風格的牛仔褲以超寬鬆中高腰版型為特色，後袋上方增設開口口袋，既提升功能，又增添趣味。腰帶設計更採用了雙面材質，一面為經典牛仔布，另一面則是細緻羅緞，讓搭配更多樣化。●

查詢：sacai 2285 9080（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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