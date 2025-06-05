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BEAUTY：嵌入圖片、影片、語音信息 結合數碼科技 唇膏傳遞情感

【明報專訊】化妝品也可以傳情？聽起來匪夷所思。法國科學家兼企業家Laurent Taisne創立的美妝品牌Totemist，便把這份浪漫想法付諸實行。品牌以科技為橋樑，創造讓使用者嵌入專屬圖片、影片或語音信息的唇膏，將數碼科技與情感融合，讓產品成為情感的載體，超越純粹的化妝功能，觸及使用者的內心。

「如何為世界帶來正面影響？」這個問題促使Laurent Taisne創立Totemist。他深信真正的改變源於觸動人心，因此他創辦的美妝品牌，運用「虛實融合」技術，創造出一款能夠傳遞情感的唇膏，鼓勵人們與自己和摯愛建立更深層的連結。

數碼信息融入物件 賦予個人化價值

曾於L'Oréal研究與創新部門擔任高級管理層的Laurent，擁有物理化學與產品開發的專業背景，深厚的資歷讓他深入探索美妝市場的趨勢，並思考如何將科學知識與個人化體驗結合。品牌的創新理念正源於科學探索的啟發，「不同領域的交匯，往往能帶來突破發現，同樣地，將數碼信息融入實體物件，能賦予個人化價值」。他比喻：「一張白紙寫上文字後，就能成為一封動人的情書。」

品牌推出的可補充唇膏，透過隱藏式NFC技術，可以將個人信息保存在唇膏外殼，讓唇膏成為與摯愛交流的載體。Laurent解釋：「品牌的唇膏外殼允許使用者嵌入個人化圖片、影片、歌曲或語音信息，讓唇膏成為充滿情感的『象徵』，成為送給自己或摯愛的禮物。」這款由法國藝術總監Christian Chambenoit設計的卵形唇膏外殼，亦曾被Wallpaper*雜誌譽為"Life Enhancer"。Laurent解釋卵形設計的靈感：「卵形無處不在，從星系到單細胞生物、種子，再到石頭，它象徵生命與平衡。我們相信，觸摸它能讓人潛意識地與宇宙萬物產生連結。」他補充：「唇膏的設計將日常美妝儀式轉化為情感連結，每次使用都能潛意識地強化自我信心或與摯愛的連繫，成為個人化情感連結。」

亞洲送禮文化影響品牌策略

在L'Oréal任職期間，Laurent負責中國彩妝研發工作，這段經歷讓他深入了解中國美妝市場的潛力與消費者行為，因而進一步加強Totemist的跨文化特質。他觀察到，中國在數碼科技的應用上處於全球領先地位，這種環境為品牌提供理想的發展機遇，「中國消費者對創新持開放態度，讓我們勇於冒險，推出首款結合數碼技術的唇膏」。亞洲的送禮文化也影響着Totemist的品牌策略，Laurent指出：「50%的唇膏消費額源於送禮需要。因此，將個人化信息融入其中非常契合消費者的需求。」據品牌透露，Totemist在中國高級時尚概念店B1OCK、Galeries Lafayette和SKP等都有不錯的銷售成績，顯示品牌在中國市場中獲得認可，香港的JOYCE亦將之獨家引入本地市場。

綠色調唇膏 引人注目

雖然Totemist的誕生與中國市場密不可分，但作為由法國人在上海創立的品牌，Totemist亦融合了東西方視角。品牌的中文名稱「一之己」便體現了這份對個性化產品的追求，Laurent希望無論消費者來自何方，都能感受到共鳴。同時，他亦刻意將法式精緻美學糅合其中，例如在色號設計上，便展現了對美學與功能的極致追求，滿足不同人的需要。Laurent透露，品牌以最小量的色素創造每款色號，呈現純粹且鮮明的色彩，並讓消費者自由混色，創造自己的獨特風格。其中品牌的綠色調唇膏（圖，$238）尤為引人注目，這款色號不僅跨越世代喜好，還展現出品牌的大膽創新，「我們希望吸引那些對美學具敏感度、厭倦傳統唇膏設計的消費者」。

Laurent的物理化學背景，亦讓他以嚴謹和細緻的態度創造產品，確保每件作品都簡單而高效，唇膏蘊含的護唇配方專門針對消費者常見的乾唇問題而設。Laurent強調：「無論送禮給自己或他人，當中的重點也是一份關懷。」●

查詢：Joyce 2810 1120（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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