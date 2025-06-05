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SHOWCASE：不張揚的格調 便服混搭 散發迷人氣息

【明報專訊】一個品牌「做起咗」自然勢不可擋，Miu Miu在近幾年集團的財務報告都有強勁表現，在時尚數據網站Lyst的hottest brand 2025 index亦名列前茅。其最新推出的L'Eté夏日系列以無拘無束的大自然為靈感，將經典衣飾重新演繹，為夏日送上迷人氣息，設計易穿易襯，不難成為另一大賣之作。

Miu Miu的L'Eté夏日系列，用上經典面料如棉質府綢、珠地布、不同材質的格紋布、針織布以至皮革，交織出經典的運動風外套和內衣等設計。飛行員外套、網球裙、束腰外套、內褲、背心裙、Polo恤等經典items，在各種長短剪裁以及混搭下變得異常時髦；針織緊身束衣、頭巾印花綁結圍巾恤衫、綴滿裝飾的腰帶、露趾長襪等配件，點亮了時下少女鍾愛的不張揚又具格調的便服穿搭方式。

聯乘童裝品牌 粉色充滿童心

品牌亦在系列中用上童裝風格的簡單粉色棉布，並與創立於1893年的法國童裝和內衣品牌Petit Bateau聯乘，推出背心、船領T恤和內褲，以超柔軟條紋棉質平織布為材質，配以專屬聯乘包裝，由內至外釋放未泯的童心。●

查詢：Miu Miu 2523 7833（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：FuYing（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

相關字詞﹕Petit Bateau Miu Miu

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