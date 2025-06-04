editor's pick：咖啡控必訪 全球首創咖啡酒店

咖啡店的其中一個成功因素，是讓人能好好地hea。Paul開設酒店的原因，正是由此出發，以酒店讓人駐留更久。他在全球蒐羅優秀咖啡豆，只引入自己認識良久的咖啡田的產品。作為全球首家咖啡酒店，端上的咖啡均附上產地資料（左圖），店內一大特色是長達180厘米的Kees van der Westen手製意式濃縮咖啡機Frank（右圖），除了備有常見的蒸氣冲頭，亦有拉桿彈簧冲頭（Idrocompresso）以及將兩者合一的冲頭。蒸氣冲頭味道穩定，Idrocompresso則杯杯不同但味道更自然柔和。酒店備有烘豆機和定期開設咖啡工作坊，亦提供駐留企劃，讓有意成為烘培師和咖啡師的同好留宿數月作有薪實習和交流。咖啡迷絕不能錯過！●

網址︰Man Met Bril Koffie https://www.manmetbrilkoffie.com

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）