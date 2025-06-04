editor's pick：層疊貨櫃箱 感受活躍港口

鹿特丹是歐洲最大的活躍貨運港口，排行全球第11，港口在可持續和科技轉型部分不斷發展，以貼合環境要求和保持競爭力。樓高5層的Portlantis的其中3層主要展區，分別以過去、現在和未來為主題，呈現港口變遷。看似由多個貨櫃箱層疊而成的體驗中心，每層座向不同，以大型落地玻璃窗飽覽貨運港口的多個景觀（下圖）。除了互動體驗如4D動感影院Helios Concepts外，Portlantis亦有能深入貨運港口的巴士團和航遊團（需另購門票），讓到訪人士能實地觀察港口運作！●

網址︰Portlantis https://www.portofrotterdam.com/en/portlantis

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）