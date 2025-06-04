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editor's pick：層疊貨櫃箱 感受活躍港口

【明報專訊】你有想像過貨櫃碼頭內部是怎樣的嗎？今年3月開幕、位於Maasvlakte Rotterdam區的Portlantis是一個以港口為主題的互動體驗中心（上圖）。景點以一家大細為對象，找來曾設計不少破格建築的MVRDV設計大樓，展覽空間則由Kossmanndejong主理。假若FENIX談的是港口的過去，Portlantis則是以迎接未來為定位。

鹿特丹是歐洲最大的活躍貨運港口，排行全球第11，港口在可持續和科技轉型部分不斷發展，以貼合環境要求和保持競爭力。樓高5層的Portlantis的其中3層主要展區，分別以過去、現在和未來為主題，呈現港口變遷。看似由多個貨櫃箱層疊而成的體驗中心，每層座向不同，以大型落地玻璃窗飽覽貨運港口的多個景觀（下圖）。除了互動體驗如4D動感影院Helios Concepts外，Portlantis亦有能深入貨運港口的巴士團和航遊團（需另購門票），讓到訪人士能實地觀察港口運作！●

網址︰Portlantis https://www.portofrotterdam.com/en/portlantis

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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