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TRAVEL：地段活化 荷蘭鹿特丹港口故事 訪移民博物館 登螺旋觀景梯

【明報專訊】荷蘭鹿特丹或者不是大家心目中的一線旅遊城市，沒有歐洲城市一貫的「歷史感」，也並非以自然景觀掛帥的度假勝地。鹿特丹在二次大戰期間被德軍無情轟炸，很多歷史建築均被炸毁，但在都市重建計劃時卻建起了很多極具設計感的建築物。最近當地開設了兩個跟其港口背景相關的新景點，其螺旋觀景樓梯和層疊貨櫃箱的外形打卡一流，也讓人深入了解這個港口城市的過去、現在與未來。

全新移民博物館 梯頂俯瞰活化港口

除了旅遊業一向主打的建築景點，鹿特丹近年積極發展港口旅遊業，但那不是單純讓遊客到海濱地段飽覽海景，而是連接歷史脈絡，創造獨一無二的文化旅遊體驗。港口是人來人往的集散地，鹿特丹是重要的歐美移民港口，例如著名科學家愛因斯坦，當年便是從鹿特丹乘坐荷美郵輪（Holland America Line）前赴紐約。剛於5月中開幕的FENIX移民博物館（下稱FENIX），便正好選址於同區的Rijnhaven地段。鹿特丹向來以建築聞名，FENIX亦不例外。其前身為建築師Cornelis van Goor設計、建於1923年的San Francisco Warehouse，曾是全球最大倉庫，在1950年代發生火災後重建為Fenix 1和Fenix 2兩部分。後來當地航運遷至城市西部，兩座倉庫被丟空，直到2000年後重建活化，而Droom en Daad Foundation基金會贊助的FENIX移民藝術館選址於Fenix 2，由當地建築工作室Bureau Polderman主理大樓修復。

整幢建築最矚目的，是中國建築師馬岩松的MAD Architects為大樓設計的龍捲形雙螺旋觀景樓梯Tornado，貫穿館內中庭，也是工作室首個歐洲文化建築項目。馬岩松解釋為何以精鋼作為觀景樓梯外殼︰「這個新的建築，該輕盈一點，然後能反射周邊，帶來一種奇妙的感覺，能看到自己和建築的倒影，以及自然光。整體想法是一個旅程，旅程就是一個時間的概念。人能一邊走，一邊看看周邊其他人和自己的反射。光是這個作品很重要的一部分。同時我想和這個倉庫空間對比，這種素材讓整個空間輕盈一點，帶出移民能正面走向未來，為一個更好明天而踏出新一步的感覺。」

展品＋博物館餐廳 完整「移民」體驗

布魯塞爾、墨爾本等地也有以移民為主題的博物館，FENIX的定位相若，但加入文化藝術定位。館內地下的The Family of Migrants相展，展出1905年至今的移民相關照片，如National Geographic封面的Afghan Girl（1984）和Dorothea Lange的Migrant Mother（1936），亦有Moises Saman鏡頭下烏俄戰爭等合共200多幀照片。作品以新舊對照方式呈現，讓觀眾更易比讀。館內開幕主打藝術展 All Directions: Art That Moves You，則精選超過150個與移民相關作品，以身分、邊界等6個小主題展出。最搶眼的是Red Grooms的真實巴士尺寸裝置The Bus（1995）和UL 12.41 Segment of the Berlin Wall（1975-1989）柏林圍牆部分。作品以外，博物館也找來米芝連名廚Maksut Aşkar主理O Anatolian Café & Bakery，主打小亞細亞半島（即現時土耳其Anatolia一帶）街頭小食和家庭食譜，令整個「移民」參觀體驗更完整。●

網址︰FENIX https://www.fenix.nl

旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照，毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.87港元

航班：6月份香港往返阿姆斯特丹，荷蘭航空票價約5403港元起（連稅及附加費）

交通：從阿姆斯特丹乘火車約35分鐘到鹿特丹

文：Dawn Hung

mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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