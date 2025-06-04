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GADGET：投其所好選禮大法 送出暖心父親節禮物

【明報專訊】父親節將至，還在為選購禮物頭痛？其實爸爸的興趣不外乎幾項，例如攝影、音樂、旅遊、上網等，今次就集合當中最合適作為父親節禮物的產品，相信會有一款合你爸爸的心水！

愛攝爸爸

HONOR AI加持50倍變焦手機 菲林人像好玩

近年不少手機都加入AI功能，而HONOR早前便發布全新AI手機400系列，3款型號分別為400 Lite、400及400 Pro。系列今次的主要賣點在於AI拍攝功能，以最高階的HONOR 400 Pro為例，手機分別內置2億像素鏡頭、5000萬像素潛望式鏡頭及1200萬像素超廣角微距鏡頭，潛望式鏡頭可提供3倍光學變焦，配合AI超長焦則可提供最高50倍數碼變焦。除了變焦外，手機也加入更多的AI拍攝模式，當中最吸引爸爸的，相信會是AI菲林模擬人像模式，用家可透過手機拍出菲林感十足的相片。另外，HONOR 400系列也強於拍攝風景相，透過HONOR AI馭光引擎，自動調校相片的光暗位置，令作品更加吸睛，為鍾愛攝影的爸爸提供更多玩味。●

售價：HONOR 400 Pro $4599（12GB+512GB）、HONOR 400 Lite $1999 、HONOR 400 $3299

查詢：3610 8888

旅遊爸爸

MOSSTALK Pro逾140語言翻譯機 細細部扮手機支架

去旅行最怕語言不通，最近推出的AI智能翻譯機MOSSTALK Pro，可說是送給愛旅行爸爸的最佳禮物。它必須連接手機來使用，但勝在機體夠細，僅重35g、厚5.3mm，更可磁吸在支援的手機機背。

MOSSTALK Pro支援逾140種語言的即時翻譯，也提供12種語言的離線翻譯，包括中、英、日、韓、泰、越、德、法語等。系統提供多種翻譯模式，包括對話翻譯、同聲傳譯、視訊通話翻譯、跨App翻譯及拍照翻譯等。其中旅行時最常用的功能有同聲傳譯及拍照翻譯，前者可把手機屏幕一分為二，即講即譯而且提供字幕信息；後者則能拍攝街邊路牌、餐廳菜單、文件資料等即時翻譯。MOSSTALK Pro充電10分鐘便可持續使用1星期，並提供30天待機時間。機體提供終身免費使用服務，分別有黑色及鈦金屬原色選擇。●

售價：$789

網址：innoverate.com

樂迷爸爸

Sony處理器隔走雜音 3大錄音室協作調音

對於鍾愛聽歌的爸爸，送Sony新推出的無線降噪耳機WH-1000XM6（圖）最適合不過。它採用高清降噪處理器QN3，處理速度比上一代WH-1000XM5快7倍，收音咪數量也增加1.5倍至12個；配合自動環境聲音模式，更可把四周環境融入音樂之中，並在音樂和外在聲音之間取得平衡。廠方與業界3大錄音室Sterling Sound、Battery Studios和Coast Mastering的錄音工程師合作，令新耳機的音色達到錄音室水平。

新耳機支援Sony音訊編碼技術LDAC，而DSEE Extreme可使用Edge-AI即時升級壓縮數碼音樂檔案，能恢復壓縮過程中遺失的高音。透過使用專用應用程式，用戶可透過10段EQ效果器調整出個人化音效。

而愛打機的爸爸，則可應用由Sony INZONE系列開發的Game EQ效果器，提升FPS遊戲的音質；對於愛睇片的用戶，耳機也設有360 Reality Audio Upmix for Cinema功能，透過upmix和360空間音效技術，將雙聲道立體聲轉換為環迴立體聲效，增加臨場感。●

售價：$3699

查詢：2833 5129

工作爸爸

HP超輕巧筆電 強化AI提升效率

如果爸爸經常用電腦工作，不如送一部支援AI功能的電腦，以提升工作或日常使用的效率。OmniBook 7 Aero 13（圖）是HP最新推出的Next Gen AI PC，最高可配備AMD Ryzen AI 7 350 8核心處理器、1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD及16GB LPDDR5x雙管道記憶體，效能上足以應付大部分工作需要。內置的AMD Ryzen AI 300系列處理器，採用全新AMD XDNA 2架構，可提供50 TOPS的AI處理能力，比第2代AMD Ryzen AI效能高3倍。此外，機體內置HP人工智能伴侶，配合智能助理Copilot，效率進一步提升。

除了AI功能之外，OmniBook 7 Aero 13的機身採用鎂鋁合金設計，厚度只有16.5mm，而重量更少於1kg，輕便易攜。音響方面，配備Poly Studio專業調音和支援DTS:X Ultra音訊，配合人工智能降噪技術可提升音質。屏幕上方設有500萬像素IR高解像度鏡頭加上Poly Camera Pro，並設有私隱護窗功能，提供更高私隱度。●

售價：$8999起

網址：www.hp.com.hk

啡迷爸爸

Philips二合一咖啡機 壓力儀精準調控

如果爸爸愛飲咖啡，便要留意最近由Philips推出的2000系列PSA2218/50咖啡機（圖）。它是一部二合一半自動膠囊意式咖啡機，用家除了可享受自製即磨咖啡的樂趣，也能感受咖啡膠囊的便利及眾多口味膠囊的口感。為滿足對咖啡有追求的用家需要，機頂設有具15段研磨級別選擇的自動磨豆器，可配合不同咖啡豆調節研磨粗幼度，提供更多自訂選擇。此外，機面特別設有壓力儀，用家可由數值判斷咖啡的變化，從而調節咖啡豆研磨的粗幼及粉量，更容易冲泡到合自己口味的咖啡。●

售價：$4698

查詢：2109 0636

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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