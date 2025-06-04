WATCHOUT：Black Bay 58系列新變奏 1990年代設計 酒紅色腕表面世

Black Bay系列面世只有短短10多年，但已經由原來的Black Bay開始，發展出54、58、68、Chrono、Pro等子系列，整個家族已成為Tudor的發展核心。

用數字命名 與年份有關

Black Bay最開初面世時的尺寸為41毫米，但隨着腕表界吹起小尺寸潮流，逐步演變至39毫米的Black Bay 58、37毫米的Black Bay 54，但又可能物極必反，品牌今年竟推出大尺寸的43毫米Black Bay 68。這些以不同數字命名的系列，各有不同直徑尺寸，但其名稱卻跟尺寸沒有直接關係，乍聽令人一頭霧水——其實58、54、68的名字，是呼應品牌在潛水表發展上的重要年份！1958年，Tudor推出首款防水深達200米的潛水表，暱稱為「大表冠」，對應現時系列的表冠設計，而現時的Black Bay系列也預設為200米防水；1954年是品牌首款潛水表7922型（防水深度為100米）的誕生年份，當時腕表正是用上較小的表殼尺寸；而1968年則是Tudor構思出經典「雪花」指針的年份（翌年正式在產品目錄中出現），即現時大部分品牌腕表中用到的指針設計。

Black Bay 68是今年首次登場的新款式，先以「帝舵藍」色和銀色兩款表盤設計示人。腕表甫亮相便搭載瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證的MT5601-U型機芯。該認證要求嚴格，每枚腕表每日平均走時誤差不得超過5秒（0至+5）， 較瑞士官方天文台認證（COSC）對單一機芯每日平均誤差標準（-4至+6）進一步減少，亦比品牌原廠機芯的通用內部標準（-2至+4）少1秒。該認證同時要求腕表需在15,000高斯（磁力單位）的高磁場環境下保持走時精確，每枚腕表的防水性能和動力儲備均需符合製造商聲稱的標準。

而在獲得METAS認證前，腕表亦需符合兩個條件，包括符合法例要求的瑞士製造標準（現時要求為腕表需在瑞士設計和研發，至少60%的生產成本工序均需在瑞士完成），並先獲得瑞士官方天文台認證（COSC），故所有METAS認證腕表其實也經過雙重認證。

實現1990年代酒紅色設計

現時陣容最強大的Black Bay 58系列，今年亦推出酒紅色新作。品牌曾於1990年代製作一枚Submariner型號79190原型腕表，搭配矚目的酒紅色表盤和外圈，但從未正式投產，多年後這個設計終於在Black Bay 58腕表上實現，配搭MT5400-U型METAS認證機芯，提供5鏈節表鏈、3鏈節表鏈和橡膠表帶3款選擇。直徑跟58系列一樣同為39毫米的Black Bay Pro，則是配搭GMT功能的表款，採用精鋼固定外圈讀取兩地時間。品牌之前推出過黑色表盤設計，今年新增蛋白色表盤款，同樣以24小時黃色「雪花」指針顯示第2時區時間。3時位置的日曆顯示會隨所在地時間指針瞬跳，當逆向調時倒退至午夜前，日曆也能逆向瞬跳，方便實用。

GMT以外，品牌也在Black Bay系列中加入計時功能表款。Black Bay Chrono其中一個設計特點是用上45分鐘計時盤（其他品牌大多採用30分鐘計時盤），此設計源自品牌1970年推出的首款計時表Oysterdate，當時正是採用45分鐘計時盤，並在6時位置加設日曆窗。

在日內瓦Watches and Wonders表展期間，品牌先發表了直徑41毫米，黑底白副表盤和白底黑副表盤兩個配搭5鏈節表鏈的Black Bay Chrono；到5月再順勢加推Black Bay Chrono "Carbon 25"款式，換上42毫米全碳纖維表殼（連表耳蓋）的設計。Carbon 25的「極速白」表盤和藍色細節，源自Visa Cash App Racing Bulls F1車隊在2025年賽季的賽車塗裝，表款按今年年份限量2025枚。翻查資料，品牌以往僅曾在Pelagos系列用上碳纖維物料，這次是首次在Black Bay用到碳纖維。這些計時表均用上MT5813型機芯，配備矽游絲，動力儲備達70小時，獲COSC認證。

升級裝備 深潛1000米

專注製作專業潛水表的Pelagos系列今年並沒有碳纖維表款，卻帶來了防水深度高達1000米的新作Pelagos Ultra，配備43毫米鈦金屬表殼和專用表帶調節系統，其MT5612-U型機芯獲METAS認證。當腕表下潛至1000米，除了需要抵受水壓，在深海環境下光線愈來愈少，其夜光顯示變得尤其重要，新表採用藍綠雙色夜光顯示，確保時間清晰易讀。經重新設計的表殼同時採用2級和5級鈦金屬，配備小巧排氦閥門，讓飽和潛水環境中滲進表內的氣體能在減壓階段中釋放出來。腕表的指針比以往款式更粗，鐘點標記亦更大，分針與潛水計時的倒三角形指示標記用上綠色夜光物料，方便潛水員計算潛水時間。腕表配備設有T-fit快速調節帶扣的磨砂鈦金屬表鏈，而帶扣上特別加入了品牌首次採用的視覺指示系統，其夜光標記方便用家在水底下確定表帶長度，確保佩戴穩妥。表款附送黑色橡膠表帶，另配備橡膠延展配件，可將表帶延長最多110毫米，方便佩戴在潛水裝備外。●

查詢：Tudor 2249 8833

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[Watchout]