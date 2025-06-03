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Happy PaMa 教得樂 第556期

Happy Pa Ma

多元導航：屢教不改？關閉「對戰模式」

【明報專訊】作為師長，當發現青少年有不當行為時，我們不期然會糾正，教導他們「重回正軌」，以免行為惡化。然而，我們雖帶着教導的好意，有時候卻發現即使出力勸說，與他們「鬥智鬥力」，他們的行為卻沒有改善，甚至出現「愈講愈唔聽」的衝突場面，使關係變得更加對立，令人感到氣憤又氣餒。

的確，「挑戰權威」正是青少年的發展特質之一，青少年在青春期的發展階段有着建立自我認同的需要，當面對權威人士的規範時，他們或會產生懷疑與挑戰，以探索獨立思考，發展出自我的個性。因此，與青少年同行成長路時，我們不用急着糾正他們的行為，反要以開放的態度與他們建立信任關係，如實聆聽他們的想法，好讓他們感到安全，願意打開內心世界；不用啟動「對戰模式」，反而能夠在信任關係中接收新的觀點，反思自己的行為。

放下威嚴 開展雙向溝通

筆者在駐校期間曾遇到一名女同學，因沉迷網上交友而陷入險境，令家長非常擔心她的人身安全。她又多次用謊言掩蓋行為，所以當媽媽揭發時，便嚴厲斥責，告誡女兒網上交友的風險，還限制她使用網絡和外出活動，以防她再次「行差踏錯」。為了「保護」女兒，家長開始經常檢查她的聊天紀錄，結果卻讓女兒感到不受信任和尊重，親子關係陷入僵局。

解釋網上交友風險 訂立安全協議

後來，女兒再度被發現有不當的網上交友行為，並一直隱瞞。媽媽既憤怒又無奈，卻知道「再鬧都唔係辦法」。這次，媽媽換個方式，沒有即時嚴厲訓示女兒，而是靜下來，先聆聽她為何再次網上交友，嘗試理解女兒在社交上的困難和需要，再逐步解釋網上交友的風險，然後一同訂立網上交友的安全協議。女同學在這次交談中感受到媽媽的尊重，漸漸打開心扉地表達想法，亦更明白父母的擔心和發現到自己的思想盲點。自此，她依照協議使用社交媒體，亦不再因擔心父母責備而隱瞞自己的社交活動，還會主動與父母分享她和朋友的動向，令親子關係變得輕鬆、緊密。 看着她們從「對戰」到「對話」，我深深感受到，真誠的聆聽能化解衝突的「火藥味」。

在陪伴青少年成長的過程中，關係建立至為重要。當你下次再與青少年「開戰」時，不妨嘗試關閉「對戰模式」。先停下來，聆聽他們的想法，肯定他們的感受和需要，再解釋行為可能帶來的後果，並一同探討既能滿足他們需求、又安全可行的方案。當他們感到獲得理解時，就會願意放下防衛心，在安全的環境中反思，而不是與我們硬碰硬，結果或者會不一樣呢！

文：岑紫蕾（香港家庭福利會駐校社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第556期]

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