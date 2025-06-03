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Happy PaMa 教得樂 第556期

Happy Pa Ma

感創航道：孩子患了「大自然缺失症」？

【明報專訊】寧可宅在家上網，也不願到戶外探索？即使出門，耳朵仍塞着耳機？

Richard Louv的著作《失去山林的孩子：拯救「大自然缺失症」兒童》（Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder）為我們敲響警鐘：當孩子失去與自然的連結，他們不僅錯過蒲公英的絮語、溪流的歌唱，更可能陷入「大自然缺失症」的危機——表現出創造力枯竭、注意力渙散、肥胖，甚至憂鬱傾向。

自然體驗是孩子心智發展必需品

這本跨時代著作融合環境心理學、神經科學與教育研究等各領域學者的論點與多年研究證據，認為自然體驗不是課外活動，而是孩子心智發展的必需品。書中指出，在自然中玩耍的孩子，專注力提升效果堪比ADHD藥物；戶外探索能降低50%憂鬱風險，比任何輔導課程更有效；泥巴裏的微生物，其實是提升免疫力的天然疫苗。

然而，現代社會正在有系統地剝奪孩子的「野性權利」。學校用橡膠地墊取代草地，把爬樹列為危險行為；家長用平板電腦當保母，卻抱怨孩子缺乏同理心；都市建造更多補習班，而非可探險的綠地。這種與自然隔絕的成長環境，正在培養出一代「室內兒童」。

用落葉教乘法 讓松鼠當生物教師

作者不止提出批判，更給出具體行動方案。他建議家長每周安排3次「野性時間」，例如夜觀螢火蟲；鼓勵教師把數學課搬到樹下，用落葉教乘法，讓松鼠當生物教師；呼籲城市將停車場變身「冒險遊樂場」，保留雜草叢生的秘密基地。這些改變毋須巨額經費，只需要我們重新思考什麼才是孩子真正需要的成長環境。

這本書引發全球教育的迴響。日本將「森林學校」納入課綱，挪威幼兒園生有大量戶外活動時間，台灣也出現「無牆教室」實驗。正如書中所說：「當孩子撫摸樹皮粗糙的紋路，他們同時也在觸摸生命的真相。」這些親身經歷的自然體驗，才是培養韌性、創造力和同理心的最佳教室。

現在就是行動的時刻。今晚就可以關掉電視，帶手電筒夜探公園；這個周末跟孩子一起舉行「社區植物交友會」；下個月一起參加野外遊蹤。因為治癒現代童年病的處方不在藥房，而在下一陣風吹過的草地，下一滴雨落下的水窪，下一顆等待被發現的松果裏。讓我們一起幫助孩子重新與自然建立連結，找回健康快樂的童年。

教育大同將於7月舉辦公開講座「生命何以牽動我們的心」，深入探討生物多樣性、人與萬物共存的智慧，由北京潘文石生物多樣性研究中心的專家分享第一線的保育經驗。我們將一起思考：如何讓孩子不僅重新連結自然，更培養對所有生命的尊重與關懷？（講座詳情請關注EDiversity官方公告）

文：莫蔚峰（教育大同項目經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第556期]

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