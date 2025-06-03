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Happy PaMa 教得樂 第556期

Happy Pa Ma

永明的天空：親子關係與AI的距離

【明報專訊】早一陣子由AI生成的吉卜力風格畫作引起廣泛關注，大家也躍躍欲試，把自己的照片用AI工具轉化為吉卜力風梗圖，並湧現於社交媒體，一時間網絡充斥着吉卜力迷因（meme）。原創人宮崎駿表示無論科技如何發展，吉卜力工作室都會堅持手繪，並謂厭惡AI生成的動畫，更對此作出嚴厲指摘，認為這是對創作者的一種羞辱，也抹煞了創作人的辛勞。吉卜力現象直接抖開了AI已經深入影響人類生活的幔幕。

但你有否想過為什麼一看到吉卜力meme，你也心思思，想把自己和家人由AI點化一下，變成宮崎大師筆下的人物？原因簡單，吉卜力的作品都擁有一種神奇的、能跨越文化和時代的共鳴；無論在亞洲、歐洲，還是美洲，大家都反覆品味這些作品，試圖從中尋找屬於自己的那份溫暖、意趣和啟發，也就是作品中的精髓和靈魂。

AI生成vs.手繪，正正反映着當下這個科技與人性交織的時代。其實AI一早已從屏幕中走出來，直接參與我們的生活，不僅工作、娛樂，甚至育兒。當你看到孩子和AI一問一答地互動，又看着孩子認真地操作學習軟件，你會否問：「究竟孩子與AI的距離是否比我還近？」

AI可全天候支援孩子學習

過去，親子教育的核心在於陪伴與指導，父母是孩子最早的老師。我們以言語和感情，透過日常生活的種種去傳遞知識和信念。然而，當AI逐漸成為生活和教育的助手，它的確能夠在我們有意和無意的允許下，不眠不休地根據孩子的學習進度調整教材，耐心地解答各種問題，更可提供無限次的練習機會，有時甚至在孩子遇到學習樽頸位時給予鼓勵和支持……

情感連結難取代

朋友們，當你發覺孩子不大願意再向你發問和討論，你會否擔心自己的位置已被取代呢？讓我們首先回歸初心：親子教育的本質不止是傳授知識，當中最重要的是情感的連結與信念的塑造。我們引導孩子如何解決問題，也要培養他們如何面對失敗與挫折；我們期望孩子掌握知識，同時更要教導他們如何與人合作、利己利人。這些細水長流、潤物無聲的細微之處，正是AI難以觸及的區域。家人一起共度時光的溫馨和甜蜜、信任和包容，才是成就孩子的宇宙級能量。

無可否認，AI不但提升了教育的效率，也拓寬了知識的邊界；然而親子教育的初心仍是心靈的接觸與連繫，是為人父母最重要的功課和責任。親子教育最美好的場景，不是孩子獨自對着laptop做功課，而是父母能夠適時與他們一起探討、一起發現、一起成長。真正能引領孩子們走向未來的人就是父母。

親子關係與AI不僅是一道數碼技術上的管理問題，也是一個智慧、情感與關係的集體藝術創作。我們可以擁抱AI，讓它成為教育的助力，但千萬不要忘記無論科技如何進步，唯有親情的紐帶才能維持心與心之間的最佳距離，而這段連結是無可取代的。

分享魯迅一句經典名言：「父母存在的意義，不是給予孩子舒適和富裕的生活。而是當你想到父母時，內心會充滿力量，會感受到溫暖，從而擁有克服困難的勇氣和能力，以此獲得人生的樂趣和自由。」

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第556期]

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