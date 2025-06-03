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Happy PaMa 教得樂 第556期

Happy Pa Ma

日式育兒記：拯救蜻蜓BB

【明報專訊】最近我家多了幾個新成員，全部也是「嬰兒」，有大有小，大的是我的小狗Simba，小的就是幾隻蜻蜓BB（圖）。

哥哥一向熱愛昆蟲，弟弟原本也不是太喜歡，但因為跟隨哥哥長大，自己的朋友亦喜歡昆蟲，久而久之，他也對昆蟲產生了興趣，所以我家已有兩隻剛從冬眠醒來的獨角仙、一隻鍬形蟲。最近弟弟再帶了幾隻蜻蜓BB回來「暫居」。

清潔泳池前 學生合力救蜻蜓

蜻蜓一般在9至11月交尾，然後在水中產卵，到5、6月就是蜻蜓羽化時期。日本小學一般的游泳課由6月開始，7月尾結束，然後泳池一直不會放水（我也不知道原因），所以在泳池內孵化了很多蜻蜓BB。因此，每年的二年級學生要在泳課開始前負責清潔整個游泳池，而拯救蜻蜓BB也是一項不能忽視的大工程！

觀察蜻蜓BB羽化過程

學校會在清潔前一星期跟學生說一下蜻蜓的生態，告訴他們拯救蜻蜓BB的重要，若他們不把所有蜻蜓BB救出來，當學校一放水，牠們跌入溝渠便會死。弟弟說當大家聽到蜻蜓BB會死而他們二年級就是拯救者的時候，全部人也變得非常激昂，就連本來不喜歡昆蟲的女孩子，聽到牠們會死也表現得不捨得。為了確保所有蜻蜓BB生還，他們全級70多人也要出動。所有蜻蜓BB獲救後，他們便全部人跳進游泳池內打掃、清潔，而所有蜻蜓BB也會住在學校讓學生觀察他們整個羽化過程。

兒子帶回家收養 媽媽嚇一跳

清潔當天，弟弟帶備一套替換衣服及一個大網，興致勃勃地上學，我非常肯定他沒有帶備任何膠盒回校，回家時，他卻拿着一個膠盒，裏面有3隻蜻蜓BB，他說膠盒是問同學借的。坦白說我開始明白為什麼獨角仙是比較可以接受飼養的昆蟲，因為外形不是太恐怖，這幾隻蜻蜓BB外觀真的不是很討好，有點像水曱甴，我當場嚇一跳！他說老師批准想飼養的同學拿回家，並一一教導他們如何飼養，幫他們放一些砂石在盒底，然後倒水。因為蜻蜓是肉食昆蟲，老師吩咐他們可以餵一些紅蟲或熱帶魚魚糧，萬一他們不想再養，也可以隨時帶回學校。眼見弟弟那麼雀躍，我也只可無奈接受。

「拯救蜻蜓BB」差不多是全國公立小學也會做的項目，能培養小學生清潔學校的責任，並近距離學習生態，我自己也挺欣賞，但下一次一定要兒子預先聲明不能再帶奇怪昆蟲回家。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第556期]

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