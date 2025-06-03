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副刊
Happy PaMa 教得樂 第556期

Happy Pa Ma

家庭有教：幫助孩子學習良好行為﹙一﹚

【明報專訊】筆者與家長交流時，發現不少家長都想知道如何幫助孩子學習不同的良好行為：

「怎樣做才可以令孩子變得更有禮貌呢？」

「孩子不懂得與人分享 !」

「孩子不喜歡閱讀圖書，怎麼辦？」

「我想孩子學會自動自覺做功課。」

無論家長想針對哪種良好行為，都可以參照一個簡稱為MARI的框架，運用展示（Model）、讚美（Appreciate）、獎賞（Reward）和內化（Internalize）4個步驟，幫助孩子做得更好。

家長身教 孩子「有樣學樣」

第一步：展示（Model）

中文諺語有云：「有樣學樣」；英文諺語亦言：「Monkey see, monkey do」。沒有什麼比身教更重要了。所以，如果家長想孩子變得有禮貌，學會分享，愛上閱讀，自動自覺做事，第一步就是先在孩子面前展示這些良好行為。例如，媽媽可以在家中主動把水果分給其他人，並說：「分享讓大家更開心，現在我就與大家分享我最喜歡的水果！」爸爸又可以每天準時關上電視，放下手機，在客廳全心全意地閱讀20分鐘，為孩子做個好榜樣。孩子見到與自己最親近的人的行為習慣，會自然地觀察及模仿。家長的持續示範，為孩子奠定了良好的行為基礎。

第二步：讚美（Appreciate）

當孩子展現良好行為時，家長可以給予即時、具體和真誠的讚美，加強孩子持續做好的動機。例如，孩子與別人打招呼，爸爸可以說：「爸爸欣賞你剛才主動和伯伯打招呼﹗」爸爸還可以進一步點出孩子的良好行為對自己和其他人的正面影響：「你看！伯伯見到你與他說早晨，開心到『見牙唔見眼』呢！」又例如，孩子自動自覺做功課，媽媽可以說：「多謝你今天自動自覺做功課！你看，不用2小時就完成所有功課了！現在你可以專心玩玩具，我又可以讓自己休息一下，真的一舉兩得！」

除了讚美孩子的良好行為，家長還可以讚美孩子的努力（如：努力、專注、堅持）和策略（即是有「成本效益」的良好行為），例如：

讚美孩子的努力：

「爸爸欣賞你每天都堅持和伯伯主動打招呼！」

「剛才見到你整個小時都專心一致地做功課，覺得你很厲害！」

讚美孩子的策略：

「爸爸欣賞你等待伯伯講完電話才向他打招呼，好讓他可以有機會與你說幾句話！」

「你把要做的功課列成一張清單，每做完一份功課就把它從清單中剔除，真是個好方法！」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第556期]

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