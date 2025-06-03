明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第556期

Happy Pa Ma

親子筆陣．解鎖孩子心：讓孩子做「識諗」的人

【明報專訊】有次家長課程，郭太說：「你曾經問過我們，希望自己的子女長大後是一個怎樣的人。現在我的兒子已踏入青少年期，我心裏回答這條問題時，浮起兩個字：『識諗』！」

「我認為青少年要開始學習在做任何事情，或任何決定時，如何作出有智慧的選擇。至少……我希望我的兒子是這樣。所以我不希望我的兒子長大後仍是一個十分自我的人，只顧自己，而忽略身邊人的需要。」

「有一次，他告訴我，他想多報一個足球精英訓練班，精進自己的球技，加上他最好的朋友也報了，那就可以有個伴，一起練習。起初聽到兒子想發展自己的興趣，主動積極，心裏都想支持和栽培他，但同時我又想，多報一個訓練班，還是有一點經濟負擔，而且是否要再多報一個，我想跟兒子有個商量的空間。」

「雖然我不知道該怎樣和兒子溝通，但我還是先將我其中一個掙扎跟兒子分享。我希望他能由心地認知到，他已經長大了，我不想再把他當小孩子，總是我去幫他安排事情，而是希望他可以多動腦筋，平衡各方因素後，再看該怎樣安排。」

「然後我跟他說，見到他主動積極，想投入更多時間去發展興趣，媽媽很開心。但同時我又十分掙扎，因為公公婆婆最近想去報讀一些長者課程，增值自己，當我可以支持他多報一個訓練班時，我就要考慮是否能夠回應公公婆婆的要求，因為媽媽的資源是有限的，我希望他跟我一起想想該如何平衡兩方面的要求。」

引導孩子考量其他家庭成員需要

郭太對兒子的回應，是一個很好的切入點，讓兒子從中意識自己都是家庭的一分子──他可以有自己的需要和想法，但同時其他的家庭成員都有。

一個十分自我的人，他即使知道別人有需要，但總會不自覺地要求其他人以滿足他的需要為先。當別人提出自己也有難處，或未能即時回應他的需要時，他會覺得失落、不被重視、被忽略，甚至覺得很受傷害，因為他總感覺自己的需要是「最」重要，自己遇到的問題和困難是「最」需要得到「及時」的幫助，而其他人看見了，也「應該」要來幫助他。

郭太也作了一些心理預備，知道如果當下沒有即時答應兒子的要求，他可能會有點情緒，覺得不開心，或者他會試圖用不同的原因說服自己，也有可能會怪責自己不支持他，但她心裏已清晰自己對兒子這個階段的成長任務──「懂得作出有智慧的選擇」，她就不能以兒子的快樂為先，或只想與兒子迴避衝突，害怕他怪責自己，因為她需要引導兒子如何考量一件事，協助他看到不同家庭成員的需要，教導他任何決定背後都是有人付出和承擔代價，讓兒子慢慢能夠增加自己決策時的成熟度。

父母們，這代子女的生命成長需要有「學徒制」，而不止是知識道理的傳遞，讓他們透過現實世界與父母真實的互動，從中去學習、模造、建立、培育他們的生命素質！

2025年暑期課程資訊：editworkshop.com/summer_course_2025

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第556期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第556期

上 / 下一篇新聞