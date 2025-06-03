親子筆陣．解鎖孩子心：讓孩子做「識諗」的人

「我認為青少年要開始學習在做任何事情，或任何決定時，如何作出有智慧的選擇。至少……我希望我的兒子是這樣。所以我不希望我的兒子長大後仍是一個十分自我的人，只顧自己，而忽略身邊人的需要。」

「有一次，他告訴我，他想多報一個足球精英訓練班，精進自己的球技，加上他最好的朋友也報了，那就可以有個伴，一起練習。起初聽到兒子想發展自己的興趣，主動積極，心裏都想支持和栽培他，但同時我又想，多報一個訓練班，還是有一點經濟負擔，而且是否要再多報一個，我想跟兒子有個商量的空間。」

「雖然我不知道該怎樣和兒子溝通，但我還是先將我其中一個掙扎跟兒子分享。我希望他能由心地認知到，他已經長大了，我不想再把他當小孩子，總是我去幫他安排事情，而是希望他可以多動腦筋，平衡各方因素後，再看該怎樣安排。」

「然後我跟他說，見到他主動積極，想投入更多時間去發展興趣，媽媽很開心。但同時我又十分掙扎，因為公公婆婆最近想去報讀一些長者課程，增值自己，當我可以支持他多報一個訓練班時，我就要考慮是否能夠回應公公婆婆的要求，因為媽媽的資源是有限的，我希望他跟我一起想想該如何平衡兩方面的要求。」

引導孩子考量其他家庭成員需要

郭太對兒子的回應，是一個很好的切入點，讓兒子從中意識自己都是家庭的一分子──他可以有自己的需要和想法，但同時其他的家庭成員都有。

一個十分自我的人，他即使知道別人有需要，但總會不自覺地要求其他人以滿足他的需要為先。當別人提出自己也有難處，或未能即時回應他的需要時，他會覺得失落、不被重視、被忽略，甚至覺得很受傷害，因為他總感覺自己的需要是「最」重要，自己遇到的問題和困難是「最」需要得到「及時」的幫助，而其他人看見了，也「應該」要來幫助他。

郭太也作了一些心理預備，知道如果當下沒有即時答應兒子的要求，他可能會有點情緒，覺得不開心，或者他會試圖用不同的原因說服自己，也有可能會怪責自己不支持他，但她心裏已清晰自己對兒子這個階段的成長任務──「懂得作出有智慧的選擇」，她就不能以兒子的快樂為先，或只想與兒子迴避衝突，害怕他怪責自己，因為她需要引導兒子如何考量一件事，協助他看到不同家庭成員的需要，教導他任何決定背後都是有人付出和承擔代價，讓兒子慢慢能夠增加自己決策時的成熟度。

父母們，這代子女的生命成長需要有「學徒制」，而不止是知識道理的傳遞，讓他們透過現實世界與父母真實的互動，從中去學習、模造、建立、培育他們的生命素質！

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文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第556期]