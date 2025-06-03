育兒之路：從《虎毒不》反思育兒 做個Happy mom 初為人母挑戰大 尋出口自癒再出發

有新手媽媽認為，大家對媽媽有個堅強溫柔的既定形象，難明她們初為人母面對的劇變、掙扎與矛盾。不過，在盼望獲得多一份理解、認同與寬容的同時，她們亦學懂了照顧自己，找到紓壓出口，做到戲中保母芬姨所說的Happy mom，happy baby。

身心狀態大轉變 渴望下沉時被接住

當媽媽是一大課題，即使做足功課，到實戰時都可能處處碰壁。孩子呱呱落地，首先面對的是不明所以的嚎哭。育有1歲11個月大女兒的Kaki有幼教經驗，以為自己身經百戰，但坐月時女兒不停哭，家中陷入一片混亂：家人們有的冲奶，有的檢查尿片，媽媽因孩子哭聲刺激不停滲出母乳，心裏愈是焦躁，愈不能安睡，但家人希望她產後好好恢復而催促其休息，另一半如戲中男主角般搭上一句「我咪幫緊你囉」，傷了媽媽的心，心中滿是疑問：爸爸照顧女兒是在幫我嗎？滲奶加刺痛感如何睡得着？寶寶到底在哭什麼？

育有1歲8個月兒子的媽媽Charlie亦形容，孩子剛出生時的情况是「很慘烈」，捱過生育10級痛，還要忍受傷口恢復時的痛，但餵奶困難重重才是最痛，那是日復日無止境的，都無暇自憐自己「由天子貶為庶民」：懷孕時被大家捧在手心愛惜，活像皇帝，生產後原本在自己身上的注意力全都移走到BB上，儼如「一下子由天堂跌入地獄，很崩潰」。

女性由懷孕到生產，身心狀態經歷極大轉變，Kaki說以前工作時便留意到很多新手媽媽生育後因被忽略而陷入抑鬱，「大家都抱BB，『嘩BB好得意呀』，留低媽媽自己一個在角落，沒人抱一抱媽媽」。她憶述，產後在健康院填寫了一份關於產後抑鬱的問卷，笑說那應該給爸爸填，讓他們了解媽媽的狀態，哪些舉動可能是抑鬱症狀，當時她率直地向丈夫說：「當大家照顧BB時，請你要照顧我。」當負面情緒來襲，獲另一半照顧一下、抱一抱，一個小動作，會令媽媽感受到有人明白她，在往下沉時被接住。

媽媽產後情緒容易低落，為母未必則強，Charlie不解，何以大家覺得一個女孩子掛上媽媽的名目便能突然變得堅韌？她認為外界對媽媽的形象都有既定想法，「一定很堅強，能保護到小朋友，應該要好溫柔、好有耐性」，現實是，照顧獨一無二的新生命，再勤力也無法找到育兒天書，在腦中模擬各種情景與招架方法，現實往往偏離劇情走向，當媽媽其實是摸着石頭過河不斷學習。

摩擦不斷 適應與家人相處新模式

學習育兒，還要學習面對自己的「奇怪」思緒，以及與家人相處的新模式。Charlie回想坐月時一直處於繃緊狀態，「任何人抱BB，不論是老公，或是我媽媽，我都覺得有人要搶走他、偷走他，是否媽媽的保護機制呢？總之有人抱他我心裏就很不舒服，戒心很重」，她說不出這種想法從何而來，當媽媽有無法解釋的行為舉止，也許只能歸因於荷爾蒙改變。

Charlie曾向媽媽說出感受，但同時亦明白，老人家湊小孩很辛勞，對方只能「已讀不回」，甚至可能令她有被挑三嫌四的感覺，「當時朝夕相對，我都感受到媽媽照顧BB和我很辛苦，其實大家都感覺到好辛苦，大家都在忍耐，盡了最大的努力去維繫關係，互相幫忙，捱過便慢慢過去了」。

有些狀况難以攤開討論，但有些則寧可變成別人心中的壞人也得堅持。Kaki數着與長輩的一些分歧：每當寶寶一哭，長輩隨即餵奶，她出手阻止；長輩給女兒餵食糖果，她當面用手指從女兒嘴裏勾走；長輩拿出電子產品，她直接帶女兒離開；她悉心教玩益智玩具，長輩不理解並在旁指點不適合，她扮沒聽到繼續教……聽着也感受到現場的張力，Kaki說沒辦法，正確理念總要堅守，還要不斷增進育兒知識，恰當地回應孩子各時期的需求與發展，「其實都好攰」。

暫時放下 讓自己鬆一口氣

育兒路上遇上很多困局與矛盾，想解決亦無從入手，或許只能暫時放下。Kaki會去過「正常人」的生活，讓自己鬆一口氣：帶女兒看非卡通電影，去吃自己喜歡的食物、非親子餐廳，即使要同時照顧女兒，心情也會豁然開朗。她女兒情緒很穩定，但亦曾因太餓變得吵鬧，惹來餐廳客人指點，幸有人為她辯解，令她很感激。她希望，媽媽做好教養本分，同時外界能多一點包容，少一點目光，讓媽媽外出時少一點顧慮。

而Charlie則需要逃離一下只有媽媽與孩子的世界。她很珍惜只有短短幾年、孩子最依靠自己的時間，本來計劃兒子上幼稚園前當全職媽媽，但她坦言，「很迷失，我24/7（全天候）對着他，不知自己在做什麼，每朝起牀都要想想今天和他做什麼好呢？對着他很迷惘，甚至不想見到他」，兒子自1歲起多了說話、少了睡覺，即使他是天使寶寶，她亦開始「頂唔順，好侷促」。

Charlie在社區機構找到稍息服務，有具幼教資歷的教師暫時照顧兒子，她則可到另一房間，安心「做返自己」：重拾興趣跳舞、學習新技能勾織，甚至外出做兼職教畫班，她笑言，那短短數小時，尋回掌控人生的感覺，世界變回原來的大小，不再聚焦自己的孩子，更打趣說接觸到其他較頑皮的小朋友後，兒子變得更美好，媽媽狀態改善了，「現在整個人很peace，生活真的很開心」。

文︰鍾家寶

[Happy PaMa 教得樂 第556期]