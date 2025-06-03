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旅遊

佛山五人龍舟滿載故事 冬瓜艇舌尖上鬥「鮮」

【明報專訊】雖然端午節已過，但本周末還有於尖東海旁上演的香港國際龍舟邀請賽，喜歡熱鬧刺激龍舟競賽的朋友，千萬別錯過！想更深入了解龍舟文化，大可北上佛山三水參觀2023年開設的「五人龍舟博物館」，再順道前往西江河鮮美食街歎「河鮮冬瓜艇」，輕輕鬆鬆度周末。

三水位處珠江三角洲的腹地，因西江、北江和綏江在此匯流而得名，明嘉靖年間已設縣，現屬佛山市5個行政區之一。作為三江匯聚之地，三水水道特多，河涌縱橫交錯遍佈鄉鎮，因而孕育出歷史悠久的龍舟文化，其中三水白坭鎮的五人龍舟更是別樹一幟。為何是五人龍舟？根據三水白坭鎮「五人龍舟博物館」的資料顯示，秦朝時秦軍乘船入越，「五」是古代軍隊編制單位，以五人為伍，秦軍以五人一艇作戰，也以五人為訓練單位；後來延伸至水運也以五人作標準，五人龍舟就是這樣衍生出來。

糧倉變博物館 展示粒粒皆辛苦

三水曾是廣東四大糧倉之一，素有「魚米之鄉」的美譽。每年豐收時，白坭各村民都會划農艇（又稱禾艇），在河涌間穿梭往來交收各種物資及公糧。後來白坭人在農閒時，以農艇作為龍舟，各村互相較勁。而白坭「賽禾艇」的歷史更可追溯至唐朝，後來更衍生了「五人龍」，到明清時期發展已頗具規模，現時白坭鎮有「文山村」、「解放沙村」等數支勁旅。2011年，白坭成立了龍舟協會，會員達750多人。2018年，白坭鎮更被廣東省龍舟協會授予「廣東省五人龍舟特色鎮」的稱號。時至今日，全鎮約有「五人龍」200多艘，每隔2至3年會舉辦一次大型龍舟賽，邀請各方好手參加。而五人龍舟博物館共2層樓高，設有「先秦入越」、「楫浪相傳」、「匠心傳承」等7個展區，透過圖文、場景和模型展示五人龍舟的起源和演變。

五人龍舟博物館旁的糧食博物館原是1950年代末建成的國營三水縣白坭糧食加工廠，經活化後成為廣東省首家以糧食為主題的博物館。館內分為8大展區，包括糧食政策演變、白坭糧食歷史、糧食加工器具、糧食生產工具和糧食生產時令等，讓參觀者感受到「粒粒皆辛苦」的道理。走到館外，還可看見4座昔日用來儲糧的巨大糧倉，即使糧倉不對外開放，遊客可到倉前打卡留念。

河鮮美食街歎黑皮冬瓜

沿着村內花田旁的車路向前走約10多分鐘，便可到達白坭鎮著名的西江河鮮美食街，這裏有不少食肆，當中以 「李莊主」最為著名，必吃名菜為「冬瓜艇」！餐廳以當地特產黑皮冬瓜做主角，原來黑皮冬瓜皮硬肉厚，瓜肉綿密清香，店主便想到以冬瓜盅來個變奏版——冬瓜艇，以西江河鮮熬煮而成的雜魚湯作為湯底，並將原個冬瓜挖空，內裏盛載河鮮及其他食材，包括毛蟹、羅氏蝦、走地雞、蟹味菇及冬瓜肉等，最適合大家開心share。

百年火車站活化 跟蒸汽火車頭打卡

由西江美食街乘的士約20分鐘，便去到三水另一個標誌景點——三水舊火車站。這座建於清末（1903年）的火車站，是昔日廣三鐵路的終點站。顧名思義，廣三鐵路是由廣州往來三水的鐵路，1897年因清政府和英國簽訂《續議緬甸條約附款》，三水因而成為通商口岸，商賈雲集，車水馬龍，有小廣州的美譽。1901年美商合興公司決定耗資4000萬美元修築廣三鐵路，由廣州石圍塘，經五眼橋、佛山、小塘等站，最後以河口的三水站為終站，總長49公里，為廣東省第一條鐵路，亦是中國最早的複線（雙線）鐵路。

廣三鐵路與西、北江航運連接，是當年前往粵西、粵北的主要路線。後來路線改由廣州站至新三水站，2004年，廣三鐵路與三茂鐵路合併為廣茂鐵路。儘管世事變改，但舊三水站一直保留，1990年代停止客運後變成貨運站，隨着公路網愈來愈發達，這座古老的貨運站亦逐漸淡出鐵路舞台，但近年卻被賦予另一個新角色——河口百年火車站主題公園。

園內重現了昔日鐵路風采，有一列舊式蒸汽火車頭連結經典綠皮火車廂。至於火車站內的建築亦大變身，老站變身廣三鐵路歷史展覽館，參觀者可透過場內的展品和場景，了解廣三鐵路的發展史。另有一些建築物成為「民國建築風情街」的一部分，街上餐廳café眾多，亦有一座售賣不同紀念品的文創館，還有傳統民俗蜑家船工作坊等。近日車站更加入婚嫁主題，將佛山市三水區民政局婚姻登記處遷入主題公園中，另新建一條復古鐵橋「同心橋」，祝願每對新人永結同心、白頭偕老。●

五人龍舟博物館 / 糧食博物館

地址：佛山市三水區白坭文創古鎮

交通：高鐵三水南站乘的士，約32人民幣/約35港元

註：逢周一休館

李莊主地道三水菜

地址：佛山市三水區白坭鎮沙圍村一街6號

交通：高鐵三水南站乘的士，約35人民幣/約38港元

河口百年火車站主題公園/廣三鐵路歷史展覽館

地址：佛山市三水區西南街道思賢路

交通：高鐵三水南站乘的士，約25人民幣/約27港元

查詢：+86 1802 818 9006

註：展覽館逢周一休館，周二至五只限團隊預約

●旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.09港元

前往三水交通：香港西九龍站乘高鐵至三水南站下車，需時1小時45分，車費約259港元起

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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