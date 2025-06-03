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副刊

飲食

韭菜煮意多 炒蜆仔冶味 煎餅外脆爆餡

【明報專訊】韭菜、韭黃和韭菜花皆可入饌，常見於家常菜和酒樓佳餚，例如韭菜或韭黃炒蛋。當中潮州菜會經常用到韭菜，韭菜豬紅更是潮式招牌美食，每家潮州菜館幾乎必備。在新蒲崗屹立逾50年的老字號潮州飯店「陳儀興飯店」，經典的韭菜豬紅以秘製醬料烹煮豬紅，再加入經鹵水煠過的新鮮韭菜，韭菜分量頗多。另有韭菜炒蜆肉，以蒜蓉、辣椒快炒細細粒的蜆肉，最後加入韭菜炒香，香辣又冶味，口感有點像泰式炒肉碎，拌飯或佐酒皆一流。店內還有韭黃炒黃鱔，鱔肉鮮爽帶蒜和韭黃香；亦有韭菜花等材料炒製的潮州小炒王，火候十足。

韭菜粿香糯 白煠韭菜花熱賣

韭菜是民間美食的主角。土瓜灣街坊小食店「日昇小食」的韭菜餅外脆爆餡，成為近年土瓜灣必食名物之一。土瓜灣北帝街的「順譽滷味大王」不光以鹵水鵝出名，還隱藏高質煎韭菜餃子。小店選用本地韭菜和新鮮豬肉作餡，餃子皮脆煙韌，韭菜柔韌而清香，肉汁鮮甜，整體味道值得一試。另一個潮式小吃，當然不能不提潮州韭菜粿，皇后街熟食市場的曾記粿品，其中韭菜粿的粿皮香糯，也吃到韭菜的清香。另外，香港部分粉麵店亦有供應韭菜、韭菜花等油菜，新蒲崗老字號「英記巷仔雲吞麵」的白煠韭菜花屬長期熱賣，與香腴的「60年代撈麵」最為合拍。

韓國涼拌韭菜 日本韭菜炒豬肝

韭菜在亞洲各地亦變化多樣。韓國有涼拌韭菜、韭菜辛奇、韓式韭菜煎餅，香辣開胃。台灣則有核桃炒韭菜、韭菜麵餅、韭菜盒子等。日本人偏愛韭菜炒豬肝，認為有助恢復精力。《野菜の便利帳》指出韭菜含有硫化物，能有助提升維他命B1的吸收，消除疲勞，因此與含豐富維他命B群的豬肝、豬肉相得益彰。而由於韭菜屬溫性蔬菜，日本民間亦流行以韭菜味噌湯作醒酒湯，溫暖身體。●

日昇小食

地址：土瓜灣馬頭圍道428號C舖地下

順譽滷味大王

地址：土瓜灣北帝街33號地舖

陳儀興飯店（總店）

地址：新蒲崗崇齡街40號地下

註：另加一

英記巷仔雲吞麵

地址：新蒲崗康強街32至34號康強洋樓地下10號

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