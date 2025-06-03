AI直接翻拍相簿 老照片數碼化保存回憶

對於一出生已活在數碼攝影年代的年輕一輩來說，影相是一種門檻低、不必考慮成本的日常習慣，只要拿出智能手機或數碼相機，便可即時通過屏幕檢視拍攝效果，即使不滿意也可無限重拍。不過，如你經歷過菲林相機時代，就明白影相是一件需謹慎對待的事情，原因是購買菲林及冲曬相片均需投入金錢，因此拍攝前必須仔細思考構圖、曝光等細節，對滿意的作品自然格外珍惜，久而久之便累積了一大堆滿載回憶的舊相。

AI修復更準確 提升至4K解像度

成立近3年的AI影像數碼化及修復公司Capture.HK，正是瞄準了這群擁有大量舊相的客戶。公司首席產品總監及聯合創辦人羅健均（Jason）表示：「我們的客戶群年齡主要介乎40至60歲，他們家中儲存不少實體相，因為未必會同時保存菲林底片，所以一般都會很珍惜這些盛載回憶的舊相。」Jason說這些人大多不會急着處理，除非有特別情况，否則也不會翻箱倒櫃地找出來將它們數碼化。不過，隨着近年不少港人移居海外，數碼化及修復舊相的需求有所增加。「舊相片有重量，相簿又佔空間，運去外國都要成本，因此籌備移民的人在斷捨離時，都傾向將這批舊相數碼化，到時不但可以將所有相片儲存雲端或USB手指中，也可隨時用手機或電腦翻看。」

談到修復舊相，公司行政總裁及聯合創辦人張敏豪（Michael）分享說，他早在20多年前便於美國經營YesVideo數碼化舊媒體服務，「過去我們主要依靠人手將舊相、錄影帶數碼化，以及修復一些已褪色或變得模糊的舊相，而隨AI技術愈來愈成熟，我們就有先天優勢，因為可以利用多年儲存下來的龐大修復數據庫，去訓練人工智能模型，大幅提升修復效率和準確度」。Michael說數碼化及修復後的相片可提升至4K解像度，不但可拿來印刷掛畫，即使放上4K電視觀看，都不會有嚴重「起格」情况。

相片黏合相簿膠膜也可翻拍

而在香港創業後，二人最引以為傲的是自家研發的「八重光影消除技術」。Jason說這套系統由專業數碼相機、8盞分佈於不同角度的閃燈和AI修圖軟件構成，原理是在翻拍舊相時作多次拍攝，並透過AI合成去除反光區域，疊合成一幅清晰影像。技術的特別之處是，即使無法從相簿中取出相片，例如相片已與相簿的透明膠膜黏合在一起，或客人想將粉飾過的相簿內頁整頁數碼化時，系統也能完成翻拍，不像其他舊相數碼化供應商般，只接受獨立相片。

Jason表示經訓練後的AI，能因應相片的變黃或褪色程度，推斷出影像的原始色調，再還原接近真實影像。不過，修復過程並非一味追求鮮艷，部分人在數碼化時會要求保留舊相片的歲月痕迹，所以他們亦提供多種修復風格，可根據個人喜好決定效果。不過，雖然運用了AI技術，但整個數碼化及修復過程其實未如想像中般自動化，還有很多工序如收到相片後點算數量、翻拍時排列相片位置等都需要人手操作；Jason指數碼化過程經過多次改良，現時AI已懂得自動識別相片形狀，如即影即有相片會有相框等，然後自動剪裁出影像內容，省卻不少人手工序。

曾浸水損壞 人手上色缺失部分

AI修復亦非萬能，如果曾浸水或已損壞的相片，便需人手修復，重新畫上脫色或缺失部分，這類服務的收費也相對較高。此外，他們還提供錄影帶數碼化服務，例如將陳年VHS或DV影像轉為數碼檔案，但二人不諱言目前未有應用AI技術提升影像質量。Jason解釋：「好多人都試用過AI生成影像軟件，但應該都會發現很多破綻，特別是當畫面比較複雜、環境太暗，出來的效果就特別差，我們覺得仍未去到可以收費的水平，所以現時只是密切留意及試用這些技術。」

在其官網及社交平台，不難發現他們經常分享一些以AI修復相片的帖文，又不時介紹一些數碼化相片的心得，似乎不怕影響生意。Jason笑言：「修復舊相很多時候不迫切，但當市面上有新的AI修圖工具時，大家可能會想試玩，於是這些工具反而會推動潛在顧客去翻出舊相。」他補充，這類帖文的點擊率和反應不錯，可幫助公司提升品牌曝光度。最重要是他們認為數碼化舊相並非大家想像中簡單，只要試過以手機DIY翻拍舊相的人就會明白，單是影一兩張舊相還可以，但如要處理大量舊相就要花費大量時間。

現時數碼攝影已成為主流，Jason不諱言這門生意估計只可繼續營運10多年，所以他已未雨綢繆，加緊研發AI分析及管理相片功能，「影相、拍片愈來愈方便，大家又習慣上載社交平台分享，再加上很少人有清理相片習慣，所以儲存下來的相或片只會愈來愈多」。而他構思的AI功能將扮演「回憶專家」，通過更精準的人臉或景物識別功能，簡單地將數以萬計的相片分門別類。Jason指雖然相片有實體或數碼化之分，但本質上都是盛載着重要的回憶，只要可幫助用家更容易找出需要的相片，相信也有人願意付費使用服務。他們現時的舊相數碼化及修復服務收費由每張$2.5開始，惟每張訂單須另加$80處理費用，數量愈多折扣愈大（折扣需視乎舊相實際狀况而定），支援相片尺寸由2R至10R，最大尺寸限制為14×22吋；至於錄影帶數碼化支援以下格式：VHS、MiniDV、Video8、Hi8、DV、Betamax、捲軸底片，每卷$200起。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[專題]