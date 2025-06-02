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人生下半場

健康

忘記不該忘的事快檢查 建3大支柱 young old優雅老去

【明報專訊】年紀漸長，記憶力比年輕時有所下降，我們要區分正常老化及病理性健忘。偶爾忘記小事是正常，但開始忘記不該忘的事，如常用密碼、家人生日、親友面容等，就需要進一步檢查。

50歲是人生下半場的起點，正是young old思考如何優雅老去的最好時機。人生下半場的3大支柱是：身體健康、社交健康和財務健康，缺一不可。

我在診所應診，敲門進來的王女士，病歷卡寫上年齡：52。從外貌看來，她似是40開外，非常年輕。我估計她不是自己找老人科醫生看病！但她一坐下就開門見山地說：「梁醫生，我知道你專長醫治老人病，所以今日特別來找你。」

一心十用 偶爾「斷片」屬正常

「你究竟有什麼老人病徵兆呢？」我問。

「梁醫生，我應該患上早期認知障礙症！」王女士肯定地回答。沒等我回應，續說：「我的記性愈來愈差，約了朋友卻記錯時間，走到廚房卻忘了要拿什麼，出了家門忘記帶銀包……我好擔心。我媽媽現在80多歲，她應該早患了認知障礙症，因為她記性也愈來愈差，說過的話不認帳，還疑神疑鬼，竟然整天懷疑我爸有外遇，搞到家嘈屋閉。幾經辛苦，終於說服她去做認知障礙測試，但是結果顯示未患病。我真是沒辦法！但我很擔心，我的健忘是否先兆？我要提前檢查和預防嗎？」

「別緊張，50歲後偶爾『斷片』其實很正常，畢竟我們的大腦硬碟用了半世紀，偶爾『神神哋』也是情有可原。」聽到王女士的擔憂，我笑着安慰道：「人到了四五十歲自然步入衰老過程，記憶力比年輕時一定有所下降。至於沒記性或擺烏龍，我們首先要區分『正常老化』及『病理性健忘』。人到中年，我們身處管理崗位，需要處理大量信息和繁重公務，工作繁忙、資訊爆炸，容易分心是很正常。」

「梁醫生，你說得沒錯。我發覺自己常常都要『一心十用』。這兩年要接手多管理3間分店，情况更甚。每天跑不同地方，簡直是疲於奔命。我試過一邊開車，一邊zoom，一邊與老師討論兒子在校違規問題，說出來真是人都癲！」王女士無奈嘆道。

我忍不住有點殘忍地回答：「對啊！這正是multi-tasking大腦多功能超支現象，同時要處理多樣不同功能，就算是電腦也會down機，何况是人腦！而且別忘記，你的腦袋已年過半百，逐漸步入退化！」

然而，我仍要說出事實：「偶爾忘記小事是正常；萬一發現自己開始忘記重要到不該忘的事，例如常用密碼、家人生日、重要日子、親友面容等時，就需要進一步檢查。至於你媽媽情况，雖然檢查結果顯示沒有認知障礙症，但她的記憶力和情緒變化確實值得關注，建議帶她再做詳細評估，例如腦部影像檢查或更深入的神經心理測試。」

「聽你這麼說，我現在稍微放心些。我讀過你寫的兩冊《好好準備變老》，書提到從young old開始就要好好準備變老。我和老公已年過50，我們應該要注意些什麼呢？」王女士問。

定期檢查保養 防身體突「死火」

好好準備變老是我最熱中的話題，難得有young old提問，我總是想傾囊相告。於是我告訴她：「50歲是人生下半場的起點，young old正是思考如何優雅老去的最好時機。很多人等到年老退休時，才後悔沒有早做準備。人生下半場的關鍵可以概括為3大健康支柱：身體健康、社交健康和財務健康。這3大支柱，缺一不可。」

首先，身體健康是重中之重。想像身體已是輛行駛了50年或以上的經典車，若不想車輛突然「死火」，那麼一定要注意年度維修、檢查和保養。身體各部分無論視力、聽力、頭髮、皮膚、骨關節、肌肉等，從50歲開始都會出現變化。為適應衰退及提升應對能力，定期檢查不可少。

定期檢查視力和聽力，因為疾病如慢性青光眼、黃斑病變等，往往在體檢時才能早期發現。骨關節和肌肉更要特別注意保養，控制體重以減輕髖關節和膝關節壓力。女性停經後，骨質每年都會流失。適當運動，如阻抗訓練（深蹲、游泳等）、衝擊訓練（跳繩、踏步等）可逆轉趨勢；但運動時必要充分熱身，做足拉筋，以防受傷。研究表明，加強核心肌群和下肢肌肉訓練不僅能延緩肌肉流失，還能延長壽命。

除了對抗自然衰老，慢性病預防和篩查也至關重要。有心血管疾病家族史的人更應警惕三高，港府推出慢性疾病共治計劃，就很適合50歲或以上人群。建議從50歲開始每年檢查血壓、血糖、血脂和尿酸，有家族史的人則應從45歲開始。女性還需定期做婦科檢查、乳腺癌篩查和骨質密度檢測。50歲也是開始大腸癌篩查的適當時機，有家族史者更應提早。

組建「老後應援團」互相照應

其次，社交健康同樣重要。人生下半場面臨諸多挑戰：即將退休，子女成家或移民，長輩需要照顧，社交圈縮小等都可能影響心理健康。建議提前拓展社交圈，培養新興趣，增強抗壓能力。可和幾個同年齡層朋友組建「老後應援團」，約定互相關照，朋友往往比維他命更重要。有研究顯示，有固定「麻將腳」的老人，比孤獨者平均多活7年。這可見開枱打麻將在某種程度上是種養生運動！

規劃退休資金 免「長命變唏噓」

至於第3支柱就是財務健康。我們平均壽命比上一代延長了很多，退休後可活多20、30甚至40年不等。如果沒有足夠積蓄，分分鐘陷入「人又老，錢又無，想死死唔去，長命變唏噓」的困境。所以，50歲開始要認真規劃退休金，並考慮醫療保險。許多人誤以為退休規劃可以延後處理，然而，若等到退休前才開始準備，往往會面臨資金不足的困境。

「噢，梁醫生。這個我清楚。因為我從事金融行業10多年，每天都鼓勵客人作投資保險，例如設立專屬退休基金，逐步將一部分收入轉入長期儲蓄或低風險投資，確保資金穩定增長。又例如游說客人考慮年金保險，因為年金能提供終身穩定的現金流，避免退休後收入中斷，尤其適合希望降低長壽風險的人士。當然，強化醫療保障及評估負債與支出亦是很重要的考慮。」王女士說。

「這樣就最好。勸客人去規劃之餘，自己也要落實。千萬不要賣花姑娘插竹葉啊！」我說。

「是的，是的。多謝你，梁醫生，我會盡量依從你的意見。還有，你常常強調『老來三寳』，即持久授權書、遺囑和預先醫療指示，我也會積極考慮。遲幾個月我做完身體檢查就一齊帶母親來見你。」王女士答。

王女士推門離開時，表現輕鬆自在，而我亦感到滿足。因為我深信，老化過程是需要精心準備。透過科學規劃與積極準備，50歲完全可以成為人生另一個精彩的起點，畢竟，美酒需要時間醞釀，人生也是。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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