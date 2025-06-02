不求證據 美國醫科奉為神明

新生兒科一向由美國主導，香港雖然曾受英國殖民管治，但新生兒科教科書絕大部分來自美國。許多治療方案，尤其是有關早產兒療法，都是跟隨美國新生兒專家的做法，有些本來沒什麼證據支持，全憑美國專家說了算。後來循證醫學興起，才發現許多權威倡導的一貫做法，根本對病嬰毫無用處，甚至有害，導致嬰兒猝死的俯睡方式，是其中典型例子。不但新生兒科如此，其他專科也有這個現象。世界最權威的臨牀醫學期刊，是《新英倫醫學雜誌》；所謂新英倫，就是美國獨立前受英國殖民統治的東北6州，包括緬因州、新罕布什爾州、佛蒙特州、麻薩諸塞州（麻省）、羅德島州和康涅狄格州。麻省首府波士頓及毗鄰的劍橋市，是哈佛大學、麻省理工學院，以及公認為新生兒科殿堂的波士頓兒童醫院所在地。全世界醫學界，包括香港，都奉《新英倫醫學雜誌》為神明，毫無保留地信服裏面研究報告的結論，不管有些報告曾被揭發造假的事實。

除了醫學界外，美國的「軟實力」（soft power）無遠弗屆。我們這一代香港人，都是看荷李活電影長大。小時看見尊榮（John Wayne）及其他牛仔明星手持槍械，為了掠奪土地和財產，肆意屠殺手無寸鐵或只拿着石斧弓箭，美國白人稱為紅番（Red Indians）的原住民，竟然拍掌歡呼，完全無視這是殘忍無道、種族滅絕的霸凌行徑。現在回想當年被荷李活電影洗腦以致是非不分，不禁汗顏，但同時亦不能不佩服美國運用軟實力的成功。

所謂軟實力，是國家利用文化、魅力、價值觀、意識形態及民意等，吸引其他國家或地區自願認同、接受及支持自己的觀點和目標，與利用軍事和經濟力量脅迫的「硬實力」（hard power）大不相同。提出利用軟實力作政治工具，是哈佛大學傑出榮譽教授，曾任哈佛甘迺迪政府學院院長、美國國家情報委員會主席和副國務次卿，被稱為「軟實力之父」的奈伊（Joseph S Nye, Jr.）教授。多年來奈伊憑着他的軟實力理論，備受推崇，可惜他在今年5月6日以88歲高齡逝世。

奈伊對破壞軟實力的政客，包括美國總統，口誅筆伐不遺餘力。去世前兩月，他還撰文批評特朗普令美國不斷失去多年累積的軟實力。他眼見特朗普正在破壞美國民主，失信盟友，令美國成為最不受信任的國家，作出這樣批評不足為奇。他生前還未知道，特朗普連荷李活電影也要搞，現在正針對他任教多年的哈佛大學。電影、教育和醫療都為美國掙了不少軟實力，特朗普魔掌已伸向電影和教育，不知道什麼時候會拿醫療界開刀？

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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