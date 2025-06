俠醫仁心：正義與生命的抉擇

【明報專訊】10年前拜讀哈佛大學政治哲學教授Michael Sandel著作Justice: what's the right thing to do?,對於何謂正義有着深刻感受和反思。書中描述課堂中Sandel教授對道德哲學的思考和討論,精彩之處在於他通過假設的事例和思考實驗,深入探討人性在道德和正義之間的抉擇。