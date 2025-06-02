測量注意：上磅前運動飲食 影響準確度

體脂磅有不同款式，康文署或健身中心的大型體脂磅，設有手柄和腳踏，電流同時流經上下肢，可較準確測量肌肉與脂肪量。家用體脂磅或手提式生物電阻分析儀，則透過電流分別經過下肢和上肢，潘梓竣指，「這類儀器只靠一部分脂肪推算全身脂肪量，但脂肪分佈人人不同，可能出現誤差」。

身體水分亦是影響體脂磅準確率的主要因素，「水可導電，但凡會影響身體水分的因素，都有可能影響測量結果」，例如上磅前飲很多水、運動後出汗、小便前，或女性生理周期等。為了增加體脂磅準確度，潘梓竣建議，「每次在同一時間、近似的身體狀態下測量，最理想是起牀後、小便完上磅」。

物理治療師黃宇樂補充，上磅前應休息15至20分鐘，避免運動後直接測量；另上磅前兩小時避免進食，「食物無法導電，（上磅前進食）或被誤當脂肪，以為自己變肥」。另外，因不同品牌有不同計算公式，故每次測量都應用同一部體脂磅，數據才能互相比較；孕婦、安裝心臟起搏器的人不宜使用。

潘梓竣留意到，有市民為了衛生原因，使用公共體脂磅時會在磅上接觸點放置紙巾或紙張，但此舉會妨礙電極片和皮膚接觸，影響導電，引致結果誤差。他提醒測量時應脫襪赤腳上磅，有需要可用酒精消毒表面。

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