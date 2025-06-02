明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

解讀體脂磅報告 量脂肪肌肉 減心病跌倒風險

【明報專訊】康文署早前在全港多間體育館設置自我體質測試站（體脂磅），讓公眾免費使用。大家只要花幾分鐘上磅，就可測出體重、BMI、基礎代謝率等一籃子數據。報告數字一大串，結果有高有低，看得一頭霧水。究竟應留意哪些指標？應如何解讀報告，踏出管理健康的一步呢？

體脂磅對於長者、青少年和一般成年人都有幫助，理工大學康復治療科學系副教授、物理治療師黃宇樂舉例，長者可了解不同位置的肌肉比例，如果下肢肌肉偏少，可能容易跌倒，需多做下肢訓練；兒童可看看會否超重或肌肉量不足；至於人到中年，可留意會否積聚過多內臟脂肪，增加心血管病風險，「體脂磅也是開始運動前的客觀指標，量度運動成果」。黃宇樂和香港中文大學體育運動科學系助理教授潘梓竣認為，一份體脂磅報告裏，以下6個指標可多留意：

。體脂率 衡量肥胖程度

BMI是常用的體重指標，以身高與體重比例衡量肥胖程度。但黃宇樂指BMI有其限制，例如運動員肌肉發達，由於肌肉比脂肪重，量出的BMI可能很高，但不代表有肥胖問題，這個情况下，評估體重與脂肪比例的體脂率，較能反映實際情况。

理想體脂百分比沒有公認標準，美國運動協會按性別、運動員、健康人士等訂立一套標準（詳見表）。潘梓竣指，體脂率若超出範圍，代表身體脂肪比例較高，易有心血管相關疾病；但過低亦有問題，「脂肪可保護內臟，荷爾蒙分泌亦需要脂肪協助，因此體脂率不能太低」。運動員為了追求運動表現，體脂率通常較低。

。細胞外液比例

反映發炎迹象

人體水分主要分佈在細胞內外，分別稱為細胞內液和細胞外液，「細胞外液過高，代表細胞外有水分積聚，或是發炎、水腫迹象」。黃宇樂舉例，有些人些微受傷後沒好好處理，可能演變成慢性炎症，這情况從細胞外液比例可見端倪。因體液會流到受傷組織外，幫助修復，細胞外液比例或因而提升。「但這只是一個指標，不能用作診斷，即使高於標準也毋須太過緊張，應找專業人士幫忙解讀。」

。內臟脂肪 反映心血管病風險

體內脂肪分為皮下脂肪與內臟脂肪。潘梓竣指，皮下脂肪儲存在皮膚下，內臟脂肪則圍繞內臟周圍，對健康有較大威脅，「當內臟脂肪愈高，患心血管病、中風風險愈高」。要準確得知內臟脂肪需靠影像掃描，但體脂磅亦可大概估算。

。肌肉分佈圖 左右不平衡易跌倒

報告分析四肢肌肉分佈情况，黃宇樂指︰「每個人都有重心腳、常用手，所以肌肉分佈會有少許不平衡，但不會相差太遠。」若左右兩邊肌肉嚴重不平衡，尤其是下肢，行路或容易跌倒。肌肉分佈圖對中風復康病人都有幫助：「可觀察中風那邊身體的肌肉，會否流失得較多，在復康訓練時作為參考指標，為患者提供動力。」

。肌少症指標 估算肌肉流失

隨年齡增長，肌肉量會逐漸下降，長者一旦患上肌少症，就容易跌倒。部分體脂磅可估算肌少症指標（SMI），但黃宇樂指得出SMI後，還需配合手握力及走路速度測試，才能診斷出是否患上肌少症。

。體內年齡 參考理解身體狀態

「如體內年齡比真實年齡小，是一件好事，反映身體機能很年輕；反過來，真實年齡30歲，體內年齡卻估計是40歲，反映身體狀態不太好。」潘梓竣指，不同品牌的體脂磅，計算方法都不同，通常肌肉量多、脂肪量少的人身體較年輕。數字只作參考，並沒有科學實據支持，但從公共衛生角度而言，體內年齡指標可助理解自己健康狀况，「正常人都不想變老，當你現在30歲，身體機能卻到40、50歲，就會害怕，較能下決心改變生活習慣」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕健康

上 / 下一篇新聞