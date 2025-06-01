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星期日文學‧無限權力：二戰小說回顧

【明報專訊】1945年是第二次世界大戰休戰的一年，回望80年前的1945年，兩個獨裁者墨索里尼及希特勒先後在4月28及30日死亡。5月8日，隨着德國正式簽署投降書，這一天也就成為二次大戰歐戰勝利紀念日（Victory in Europe Day）。

關於二次大戰的文學作品，當然多得不勝枚舉，一些有電影改編，比較廣為人知，例如《紅粉忠魂未了情》（From Here to Eternity）、《桂河橋》（The Bridge on the River Kwai）、《狂林戰曲》（The Thin Red Line）、《別問我是誰》（The English Patient）、《偷書賊》（The Book Thief），都有原著小說。

一些美國經典小說，是以二次大戰為背景，如梅勒（Norman Mailer）的《裸者與死者》（The Naked and the Dead）、海勒（Joseph Heller）的《第二十二條軍規》（Catch-22）、馮內果（Kurt Vonnegut）的《第五號屠宰場》（Slaughterhouse-Five）。英國文學作品也不少，包括伊夫林‧沃（Evelyn Waugh）的《榮譽之劍》（Sword of Honour）三部曲。

另外，有的與二次大戰相關的小說別有關注點，例如安娜‧西格斯（Anna Seghers）的《過境》（Transit）是關於難民，湯瑪斯‧肯納利（Thomas Keneally）的《舒特拉的名單》（Schindler's Ark），以及馬田‧艾米斯（Martin Amis）的《關注領域》（The Zone of Interest）是關於猶太人大屠殺。這3部小說都有技藝高超的改編電影。

至於菲利普‧迪克（Philip K. Dick）的《高堡奇人》（The Man in the High Castle）是架空歷史小說，迪克假想軸心國贏了二次大戰的世界。故事發生在1962年，即戰爭結束15年後，描述了在日本及納粹德國統治下四分五裂的美國。小說已改編為40集電視劇。

《第二十二條軍規》：沒有實質的荒謬權力

《第二十二條軍規》是海勒首部而且最著名的小說，也是一部黑色幽默之作，而幽默在於荒謬，戰爭的荒謬。

故事開始時，主角約塞連（John Yossarian）上尉住在醫院，他以患有肝痛為理由隱居於此，以避免繼續上前線執行飛行戰鬥任務，因為他對戰爭已感到幻滅。

所謂第二十二條軍規，其實是荒謬的螺旋式詭辯：「這其中只有一個圈套，那便是第二十二條軍規。軍規規定，面對迫在眉睫、實實在在的危險時，關心自身安危是大腦的理性活動過程。奧爾是瘋了，可以獲准停止飛行。他必需做的事，就是提出要求，然而，一旦他提出要求，他便不再是瘋子，必須繼續執行飛行任務。」從此沒有人可以躲過飛行任務，約塞連覺得，「這第二十二條軍規，實在是個了不起的圈套」。

小說中，指揮官毫不關心士兵的性命，為了達到目的，指揮官不惜犧牲士兵的生命，卡斯卡特上校（Colonel Cathcart）一心想當將軍，強迫他的手下官兵執行愈來愈多的戰鬥飛行任務，不斷增加完成任務所需的次數，以致官兵永遠無法回家。米洛‧明德賓德中尉（Milo Minderbinder）是小說中的負面人物，他的出身本來低微，當上了飛行隊的伙食官，大發戰爭財，成為大企業家。

約塞連由於空戰和目睹戰友的死亡，經受精神創傷，他執行了過多的任務，到最後得知奧爾奇蹟般逃走到瑞典，於是他也打算逃走，前往瑞典。

小說發展下來，第二十二條軍規已是虛設但有龐大影響的法律，也是當權者令自身無所不在的邪惡手段：「第二十二條軍規不存在，對此他確信無疑，可那又有什麼用呢？問題在於每個人都認為它存在，而更糟糕的是，它沒有什麼實實在在的內容或條文可以讓人們嘲笑、駁斥、指摘、批評、攻擊、修正、憎恨、謾罵、啐唾沫、撕成碎片、踩在腳下或者燒成灰燼。」

《舒特拉的名單》：正義和邪惡

猶太人大屠殺是二戰期間最教人悲哀的一頁，極權主義往往是內外侵略，對內高壓統治，甚至種族滅絕屠殺。漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）在《極權主義的起源》（The Origins of Totalitarianism）指出：「要求無限權力正是極權政體的本質。只有當所有的人都無一例外地在他們生活的每一個方面，都牢牢地受統治，這種權力才有保障。在外交事務領域，必須經常征服新的中立地區，而在國內，必須經常擴大集中營，來控制不斷產生的新的人類群體，或者當情况需要時，就將它們消滅，以便替其他群體騰出地盤。」

原著小說《舒特拉的名單》為澳洲小說家肯納利贏得布克獎，史提芬史匹堡的電影更令小說炙手可熱，令這部關於猶太人大屠殺的小說比同類作品著名。

小說中的奧斯卡‧舒特拉（Oskar Schindler），原來說不上是具有美德的人，他由於發戰爭財，所以十分有錢，但透過故事的開始，我們了解到舒特拉是善良的德國人，他一方面「盡力與這個專制體系中的所有面孔建立良好的關係，想盡各種辦法去認識那些隱藏在官方正式禮儀後面的瘋狂面孔。遠在大多數人還不敢去猜測所謂的『特殊處理』的真正含意時，奧斯卡就了解到它所代表的就是在貝爾契克、索比伯、特瑞柏林卡，以及奧希維等地那些堆積如山的猶太人屍體」。另一方面，舒特拉是精明生意人，「他絕對不會公然反抗那個主控一切的邪惡體制。在過去這段日子中，他已經運用個人的力量減少了死亡人數，同時，雖然他並不知道在未來兩年之中，堆積如山的猶太人屍體將會超越阿爾卑斯山峰，但他已了解到殘酷的大屠殺即將到來」。

舒特拉違反德國納粹的獨裁統治和法律，並且散盡家財，假借僱用工人的名義，拯救工廠中的猶太人，避免送入集中營。舒特拉的人道精神，與艾希曼（Adolf Eichmann）展現的「惡的平庸性」（banality of evil），還有阿蒙‧歌德（Amon Göth）的喪心病狂，形成正義和邪惡的對照。

《第七個十字架》：這是一個小的勝利

西格斯是猶太人作家，由於納粹黨上台，她經蘇黎世移居到法國，再而流亡到墨西哥。早在二次大戰爆發前不久，西格斯還在法國時，就開始創作《第七個十字架》，小說曾在蘇聯的雜誌連載。1942年，《第七個十字架》在美國出版英文版，在墨西哥出版德文版，1944年，史賓沙德利西（Spencer Tracy）主演的改編電影《還我自由》上映。1947年，西格斯回到德國，1950年定居東柏林。

《第七個十字架》描述了7名思想各異的囚犯，從德國集中營逃脫越獄，集中營司令官下令將附近的7棵法國梧桐樹砍倒成7個十字架。7名越獄者中，6個囚犯有的自首，有的又被捉回去，有的死在田野，有的墮地身亡，只有一個人逃走成功。

1951年，中國詩人馮至曾寫過〈安娜‧西格斯印象記〉，文中只有一小段談及這部小說：「一個人的逃亡的成功使集中營裏的人們感到一種勝利，這個勝利告訴他們說，恐怖和黑暗究竟有它們力量不能達到的地方，反納粹的活動在德國境內並沒有停息，不然，這個逃亡者是不會逃出納粹的魔網的。」

西格斯的《第七個十字架》是關於大屠殺、集中營和難民的小說，同時也是展示反極權勇氣的作品，馮至譯出了其中一兩句，講述囚徒的思索：「誠然，比起我們目前的衰弱無力，比起我們身上穿的囚衣，這是一個小的勝利。但究竟是一個勝利，它使我們在不知有多麼長久的時間之後忽然感到自己的力量，這力量久已被人輕視，甚至被我們自己輕視，好像它只是地球上許多普通的力量裏的一個，人們按照體積和數量來小看他們，然而它卻是那唯一的力量，它能夠忽然生長為無限大，生長為無法估計地那樣大。」

本世紀當代二戰小說

本世紀當代二戰小說的例子不少，單單列出比較著名的，就包括馬格斯‧朱薩克（Markus Zusak）的《偷書賊》、安東尼‧杜爾（Anthony Doerr）的《所有我們看不見的光》（All the Light We Cannot See）、克莉絲汀‧漢娜（Kristin Hannah）的《夜鶯》（The Nightingale）、馬克‧蘇利文（Mark T. Sullivan）的《猩紅色的天空下》（Beneath a Scarlet Sky）、歐文‧丹普西（Eoin Dempsey）的《黑森林與白玫瑰》（White Rose, Black Forest）等等。

這一批當代的二戰小說尤其重視情節安排和結構，頗有電影感，而小說作者也嘗試尋找獨特的角度，多以青少年為要角。

《猩紅色的天空下》根據真人真事寫成，但故事情節是虛構的。小說以意大利少年皮諾‧萊拉（Pino Lella）為主角，他的家被炸彈炸中後，皮諾加入雷神父主持的地下組織，為猶太人、被擊落的飛機師、其他逃難的人帶路，翻過阿爾卑斯山，逃離意大利去瑞士，逃避納粹追捕。

皮諾18歲了，徵兵官找過他。皮諾的父母一心保護皮諾，希望他遠離戰爭前線，勒令皮諾參軍入伍成為德軍士兵。皮諾受傷後，成為意大利德軍漢斯‧萊爾斯（Hans Leyers）將軍的私人司機，並且成為德國指揮官身邊的間諜。他還要在局面一發不可收拾時，保存自己的性命。

《夜鶯》是另一本廣受關注的二戰小說，小說的中心情節講述1939至1945年間的法國，兩姐妹薇安（Vianne）和伊莎貝爾（Isabelle）的故事，面對戰爭，她們有不同的選擇和命運。

姊姊薇安是已婚教師，丈夫安托萬（Antoine）被徵兵入伍，他們有一個女兒索菲（Sophie），母女住在故居，生活艱難。戰時德軍駐紮，徵用了薇安的民居。第一個在薇安家駐紮的是貝克（Wolfgang Beck）上尉，性格比較善良，薇安一時不至於進退維谷。

妹妹伊莎貝爾選擇了抵抗，希望解放法國，她到了巴黎，其後幫助墜機的盟軍飛行員，翻山越嶺轉往中立國西班牙的英國大使館，從那裏回國後，再度當飛行員丟炸彈。伊莎貝爾成功執行任務，取了代號「夜鶯」，以發電報「夜鶯放聲歌唱」為成功信號。

薇安將一些猶太兒童藏匿在附近修道院的孤兒院，但隨着殘酷的馮‧李希特（Von Richter）駐紮薇安的家，薇安的處境更為嚴峻，更受到侵犯，而伊莎貝爾也被捕了……

《夜鶯》是比較簡單直接的二戰小說，從女性角度看戰爭的殘酷和不屈的抵抗，克莉絲汀‧漢娜以吸引的情節和鮮明的人物，令人一路追看下去，小說理所當然是暢銷書。

《所有我們看不見的光》相對上有比較高的藝術水平，寫作風格上也相當詩意，用非線性結構敘事，以平行章節巧妙安排故事。小說主要講述兩個人物的故事，一個是失明的法國少女，在納粹德國入侵巴黎後，她在聖馬洛的叔公家中避難，另一個是聰明的德國少年，由於精通無線電技術，被納粹錄取從軍，也令他們的命途交織。

《所有我們看不見的光》已達到本世紀當代二戰小說的高點，小說曾獲普立茲獎，叫好叫座，並已改編為Netflix 4集迷你劇《呼喚奇蹟的光》，可惜評價比較負面，遠遠及不上佐治古尼（George Clooney）等執導的《第二十二條軍規》Hulu 6集迷你劇。

這批本世紀當代二戰小說甫面世，就受到片商青睞，相信在不久的將來，會陸續看到這些小說改編的電視和電影作品。而二戰小說本身，令我們再度思索極權處境下，個人如何自處，如何抉擇。

文˙鄭政恆

編輯˙林曉慧

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