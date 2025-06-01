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綠色生活：小樹靈帶路 拉近人與樹距離

【明報專訊】上周日（5月25日），社區教育遊戲「MyTreeLings」正式公測，記者在鬧市四處探索，掃描「樹牌」上的二維碼並回答問題，不消一句鐘已收穫近10款「小樹靈」。「90後」遊戲開發者Oscar形容，樹木是一種世界語言，自己原對周遭環境漠不關心，現時會駐足欣賞大自然的美麗，盼望遊戲能拉近市民和樹木的距離。生於斯，長於斯，香港樹木承載本地社會文化價值，讓我們重拾到郊外考察的童年回憶，透過樹木與社會連結。

「樹牌」啟發IT人寫遊戲

「以前只知道棉花飄來飄去，從沒留意過木棉樹的果實是怎樣的。」Oscar說。記者相約Oscar在屯門新墟附近看樹，鳳凰木的紅花盛開，石栗以綠葉伴隨，還有一棵逾百年歷史的細葉榕在轉角處屹立不倒……他指，以往埋首工作，忽略了身邊的一樹一木，如今透過開發遊戲，與樹木「對話」互動，十分有趣，「感覺世界變大了」。

Oscar從事資訊科技行業，專注網頁前端開發及區塊鏈等範疇，至近年開始涉獵人工智能（AI）應用。兩個月前，他偶然發現路旁大樹掛有一塊墨綠色的「樹牌」，掃描牌上的二維碼後，隨即連結至一個載有樹木資料的網站。回想中學時修讀地理，他笑言，心中理應「有個譜」，現實卻與樹木關係疏離，「每日經過也不知身邊樹木有何故事」。

他相信，香港生活節奏急促，許多人跟自己一樣，未曾停步細看如此茂密的樹木網絡，故靈機一動，以AI為各樹種製作「精靈」，並開發網站，鼓勵市民學習樹木的知識，「MyTreeLings」（我的小樹靈）的概念就此萌芽。

記者在一棵鳳凰木前停下腳步，掃描二維碼跟「小樹靈」展開對話。遊戲界面跟通訊軟件相近，玩家可以按右上角的「書本」按鈕，閱讀樹木資料，並透過觀察加深認識。記者答對3道問題，成功收集鳳凰木的「小樹靈」，滿足之餘，更重拾到郊外考察的童年回憶。

該些「樹牌」分佈全港各區，涉及逾20萬棵行人路旁樹木。2022年，政府為提升樹木管理工作的效率及成效，應用智慧科技管理，包括為樹木設置二維碼標籤，便利市民匯報問題樹木；該些「樹牌」亦印有樹木的基本資料，包括樹木的中英文名、學名及樹木編號。

當年負責相關工作的顧問、香港園境師學會會長陳元敬說，外國許多地方也有「樹牌」，連繫人與社區，「從小看到大的一棵樹，是什麼物種，又有何特色？」他指，近年愈來愈多市民對植物有興趣，政府部門亦多栽種有特色植物，包括黃花風鈴木及櫻花等，吸引大批市民賞花「打卡」。他相信，遊戲可以促進公眾與大自然互動，同時從園境的角度了解地方文化，「紅棉路因路旁種有木棉樹而得名」。

樹博士：港半數樹種由外引入 「樹木也國際化」

人稱「樹博士」的香港教育大學講座教授（地理及環境科學）詹志勇，自上世紀80年代開始研究香港樹木，他同樣對「MyTreeLings」讚不絕口，「把政府做的事再推前一步」。他解釋，政府製作「樹牌」讓市民掃描二維碼，卻沒有鼓勵學習，盼藉此推廣香港的樹木故事。

樹博士滔滔不絕，記者猶如在榕樹下細聽故事。自香港開埠以來，當時大英帝國讓各殖民地的林業官員互相交流，樹種亦穿州過省，至香江引入許多來自非洲、美洲或亞洲其他地方的樹木。詹志勇指，香港有3000多種植物品種，其中有逾400種樹木，當中有一半由外引進，「香港連樹木也國際化」。

細看香港歷史，土沉香蘊含珍貴的社會文化價值。詹志勇說，香港的「香」字源自土沉香，由於該木材有微香，中國人把木磨成粉，製成線香供奉神明；當年香港大量種植土沉香，木材先集中在尖沙嘴一帶，再用舢舨運送至「香港仔」的港口，輸出至南中國等地，「香從該處出口，因而得名，及後再延伸至整個香港」。

然而，土沉香亦因香味，成為不法之徒的目標。當土沉香遭真菌侵蝕，會分泌樹脂滲入並包圍腐爛的部分。詹形容，該些腐木香味濃郁，故有人不懷好意，破開壯大的土沉香，取出滲有樹脂的部分炒賣。大棵的土沉香幾近被砍光。2017年，市建局適逢香港特區成立20周年，開展一項土沉香種植計劃，於8個市區更新和活化項目內，種植20棵土沉香。詹志勇認為，此舉具象徵意義。Oscar亦言，日後或會推出「任務」，鼓勵玩家到該8個項目收集土沉香小樹靈。

此外，「區花」洋紫荊也有故事。洋紫荊乃宮粉羊蹄甲和紅花羊蹄甲的混種，在薄扶林山邊，被一位懂得植物學的法國傳教士發現，其後採集樣本予港府鑑定，終在倫敦皇家植物園（Kew Gardens）註冊為新樹種。詹志勇說，該傳教士把「新花」的命名權交予港府，為紀念喜歡大自然及支持植物研究的港督「卜公」（Sir Henry Arthur Blake），政府把「Blake」拉丁化成「blakeana」，加上羊蹄甲屬，組成洋紫荊植物學名「Bauhinia × blakeana」。

洋紫荊作為「混種」，開花不結果，為改寫其「不育」的特性，專家利用插枝法，剪幼枝插入泥中培植，不斷栽種。如是者，洋紫荊從薄扶林山邊開枝散葉，成為香港土產，現時全球許多熱帶地方也栽種洋紫荊。

認樹無捷徑 需循序漸進

時至今日，香港已由小漁港發展成高密度城市。作為園境師，陳元敬指，香港位於亞熱帶，適合栽種的物種較新加坡等熱帶地區多，惟面對高樓大廈林立、綠化區狹小、沒有本地苗場等環境問題，確要想辦法在市區騰出空間。

可幸各方致力構建綠色城市，截至2023年年底，全港有近159萬棵樹木由各主要樹木管理部門所護理，包括建築署、漁農自然護理署、土木工程拓展署及路政署等；常見10大樹種依次為台灣相思、白千層、榕樹、血桐、蒲葵、大花紫薇、朴樹、木麻黃、石栗和樟樹，共約有27萬棵。

另一邊廂，政府在2004年起，把樹齡超過100年、珍貴或稀有的樹木，編入《古樹名木冊》，時至今日載有436個紀錄。

香港擁有珍貴且豐富的樹木資源，詹志勇盼市民「走出去」，多到郊外學習，「在香港生長，沒理由不認識本地動植物」。他憶述，早年有外籍老師編寫教材，欲教國際學校的學生認識香港樹木，邀請他過目及糾正，其內心湧現一種失落感，「本地學校甚少教導鄉土樹木，也基於安全，剝奪小孩出外學習大自然的機會」。

詹志勇指，鑑別樹木要循序漸進，市民可以透過閱讀，學習基礎的植物學知識，其後出外利用五感感受樹木，用眼觀、用鼻聞、用手摸，「認樹不難，要有耐心和有系統地學；最緊要願意花時間，沒有捷徑」。

他為記者上了一課速成班，指出「認樹」要先從外形入手，觀察樹幹、樹枝和樹冠的形態，其次留意地上有沒有板根露出來，再由下而上察看樹幹的模樣。樹皮同樣千變萬化，除了顏色和質感有異，裂縫的密度、深淺及連續性也要不同。他續指，樹葉形狀百變，顏色底面不一，葉脈的粗幼和分佈、葉邊是平滑抑或有齒、質感柔軟或有革質，皆是辨認樹種的重要元素，「各項微小的特徵等同人類的眼耳口鼻，久而久之不用逐樣睇，一認就認到」。

盼為「樹牌」賦予更多價值

遊戲「MyTreeLings」正式公測已一個星期，Oscar未有停下腳步，時刻留意玩家回饋意見，當中不乏窩心的留言。他分享，許多網民協助測試遊戲，有小孩深受吸引，嚷着要出外捉「小樹靈」；有情侶一同出外看樹，為「小樹靈」改名；久未聯絡的小學同學成為樹藝師，主動聯絡與他交流。他指，遊戲不單止鼓勵市民認識樹種，亦是促進親子和朋友交流互動的媒介。

現時遊戲只有收集「小樹靈」、地圖和圖鑑3大元素，Oscar指，其腦海尚有許多未落實的方案，例如加強用戶之間的互動，設立排行榜和積分系統，以及在全港18區收集「小樹靈」等不同任務，以進一步擴大「綠色冒險」的規模。

利用遊戲為「樹牌」賦予更多價值，Oscar直言不敢推想受眾的反應，但他堅信，樹木是世界的共同語言，盼遊戲能夠「以樹木連城」，凝聚社會，讓市民觀察和思考更多。

文、圖˙ 艾菲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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