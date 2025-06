ways of seeing：連載漫畫日記 啓航動畫人生 盧子英「三歲定八十」創作路

【明報專訊】英國詩人華茲華斯在My Heart Leaps Up寫道:「孩子是成人之父(The child is father of the man)」,指出童年經歷影響人的成長。記者讀小學時每日指定家課要做網上閱讀計劃「每日一篇」,沒因此喜歡上做閱讀理解,但自學動畫的盧子英被學校要求每天寫一則日記,卻養成連載漫畫的習慣,影響他長大投身動畫製作的路。趁今日國際兒童節講講盧子英「三歲定八十」的故事,從他由細到大的視角看動畫製作之變化。