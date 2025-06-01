ways of seeing：連載漫畫日記 啓航動畫人生 盧子英「三歲定八十」創作路

借漫畫角色表達 同學是第一批讀者

1971年，正在大埔官立小學讀五年級的盧子英因應學校要求，自6月16日開始每日寫日記，寫到1972年5月14日，時間橫跨小五和小六。部分日子有缺頁，盧子英說當中有些是送給移民好友的漫畫。那100多篇日記除了記錄盧子英的小學生活，也是其創作園地，內裏載有他19篇黑白和彩色漫畫，及知識分享和手工等，「最初只是很正常（普通）的日記，後來很受同學歡迎，我那30多名同學都向我反映（漫畫）故事有趣」。

日記原本應是很私人的紀錄，變成課業則要公開給全班同學閱讀。或許是每天寫日記，也或許是每天看報紙使然，小學生盧子英早有連載的概念，「像日報的形式每天寫或畫一些故事，並預告我接下來會做什麼，我不是畫給自己看的，是給同學看的」。盧子英從此與同學建立作者與讀者的關係。

盧子英坦言當時11歲，沒有「創作」觀念，其漫畫日記內容一半是原創，一半取靈感自他看過的漫畫，「那個年紀，我喜歡某些漫畫，就借其角色表達自己想說的東西」，譬如頭幾日的日記中，他畫了日本漫畫《小鬼Q太郎》主角Q太郎和德巴（即杜龍），配以中文對白，情節混合日常和科幻，例如Ｑ太郎邀請德巴到家中作客，德巴變身成為火箭發射到Ｑ太郎的家。

盧子英十分喜歡Q太郎，常常畫給同學看，所以畫得似模似樣，德巴則是他憑記憶畫的，「所以造型畫錯了」。根據盧的日記記錄，1971年6月18日那天颱風法妮黛正面來襲，天文台於凌晨2時及早上6時先後發出8號和6號強風信號，教育司署宣布全港學校停課一日。因此盧在日記裏除了畫他獨愛的Q太郎，也特意查找資料後繪畫颱風形成的過程。盧憶述那年代刮颱風，停電是家常便飯，四周黑漆漆的，小孩不知驚會跑到街上「見識見識」，街坊則會拿着電筒照探。

有100%創作自由

打風沒什麼活動，大人打麻將，小孩看電視，當年盧子英家住大埔，該區未能接收有線廣播，只能看採用無線廣播制式的無綫電視（TVB）。盧記得TVB中午才播放節目，打風會重播舊片並加插颱風消息。盧子英用電視汁撈飯，從綜藝節目《歡樂今宵》、劇集《佳期近》，看到動畫《超人》等，均不挑食，所見所聞皆化為其日記創作食糧，有時畫超人，有時畫恐龍，「當時我想畫甚麼就畫甚麼，沒人會監管我，我作為作者，有100%創作自由，也毋須在意同學喜不喜歡看」。

東歐動畫啓發創作 叩問社會議題

有賴兒時吸收的知識夠「全面」，盧子英的創作題材豐富，「我什麼都有（畫），有我自己的個人經歷、社會現象，也有改編小說的」。例如盧的泥膠動畫《藍月》中每當藍色月亮出現，神奇的事就會發生，他說靈感來自夢境和《小飛俠》的故事，內容圍繞童真和親情；《昏睡作家》中作家在寂靜的夜晚用盡所有辦法與睡魔搏鬥，描繪了創作人的困境；《自殺都市》則源於1990年代香港頻生自殺案，盧子英以動畫側面詰問社會：「我不是做社會研究，我只想提出疑問，問為什麼會這樣（這麼多人自殺）呢？」。

自殺這詞聽着負面，若要盧子英現在重製這動畫主題，他坦言「比較敏感」，未必能肆無忌憚地創作，「我在（創作《自殺都市》）那個年代一直拍自己想說出口的東西」。可以藉動畫寄意是盧子英看過東歐動畫後領悟到的，「原來動畫不止是童話故事，或科幻漫畫，很多題材和想法都可以透過漫畫表達，所以我才會專心研究如何創作動畫」。

雖然盧子英說他接觸得最多東歐動畫是他中學畢業後，報讀香港中文大學一個電影課程的時候，但讀過他1971年小學日記便知他當時已受波蘭平面設計師、動畫導演Jan Lenica的1965年動畫《A》影響。話說當年《香港電視》會介紹每周最新影片和影星訪問，盧子英從此節目認識Jan Lenica，盧說《A》以單色、類似板畫的線條繪製，圖像卻具設計感，與他以往看的日本或美國製作動畫截然不同。

《A》是一齣無對白動畫，講述一名作家在單色、裝潢不變的二維公寓中被巨型字母「A」折磨——他無論做什麼都被「Ａ」尾隨騷擾。崩潰的作家想盡辦法摧毀「Ａ」，當他成功擺脫「A」後卻出現巨型字母「Ｂ」繼續折磨他。盧子英觀影後只覺奇妙，他說動畫看起來抽象不現實，描繪的事物卻很寫實。「動畫可以透過不同借喻表達一些信息，除了是美術的呈現，還能言之有物，背後或是批判制度，或是對某些事情的看法。」他指二戰後的東歐動畫不乏這類題材的創作。

波蘭飽受二戰摧殘，戰後受蘇聯社會主義政權控制，動畫創作須通過審查。Jan Lenica在此背景下創作《A》，「叫你做Ａ就做A，不能做B」，盧子英說這就是它要表達的信息，他笑稱這活像當下的香港教育。盧續說小學老師要求他的日記以文字記錄，「沒叫我畫公仔，畫完（老師看到）最多說我兩句，若是現在的學校老師一定罰你」。他稱現今的學校規矩處處，限制了學生發展興趣的自由，也不利於天馬行空的創作，「你自設多重關卡，難免會令你不去開發新事物，創作其實很廣闊，你要去想像別人沒想過的」。

菲林年代製動畫 超人、科幻題材熱門

盧子英說到這裏，記者赫然想起盧在日記提起小學班主任曾邀請盧與同學上她家「觀影」，看她一家大小遊覽大阪萬國博覽會（即大阪世界博覽會）的紀錄影片，記者感覺他們的師生關係友好。盧子英說昔日師長對教學投入，「不只教課本內容，還會隨心分享個人經歷」，讓學生獲益良多，這就好比那個年代「看什麼、聽什麼都可以，所有東西皆可以是創作靈感」。

比起從前以超人和科幻動畫為熱門題材，盧子英認為當下動畫創作主題和敘事手法多元，例如不再局限於順序表述，或是「起、承、轉，合」的故事結構，「現在可能會由（故事）結尾回溯開端，又或者從（事件）結果追溯起因」。盧說世界在進步，觀眾在追求能刺激他們的新事物，這轉變必然發生。

1995年是動畫製作的分水嶺，盧子英說1995年前動畫以傳統手繪和菲林拍攝為主，1995年後改以電腦製作，觀眾被創新科技的視覺效果吸引。盧子英大部分動畫在菲林年代製作，他試過用沙畫和泥膠等手工藝術創作，如他日記寫的那般喜歡做手工。他喜歡做手工這點大概是遺傳，「我爸爸是名很厲害的技師，他能修好家中損壞的東西」。

據盧子英的日記記錄，1971年大埔有兩家戲院「寶華大戲院」和「金都戲院」，金都附近有間零食舖，盧子英為拼砌小模型，會買入零食舖附贈玩具的汽水糖。「我經常買模型，有時平面（畫面）無法滿足我，才要做立體的東西」，盧說立體的事物可從360度觀察，平面卻只限一個角度，這也解釋為何他不當漫畫家，做動畫師。

創作「適者生存」 AI無法教到審美眼光

「一個互聯網就搞到世界變得複雜。」盧子英說現今資訊比他兒時流通，播放動畫的平台更多，「資訊太多了，你不知道哪些才適合你，光是選擇的過程已花費大量時間」。不論是欣賞作品，還是汲取靈感，盧子英認為資訊爆炸令大眾選擇困難。

盧子英隨即想到從前影視播放平台有限，觀眾無法隨意挑選收看的節目，「作為觀眾便會很投入地看一部作品，會看得更仔細，受作品的影響也更深」。他無法比較這時代變化帶來的好壞，只能說任何創作只能因時制宜，「適者生存」是硬道理。

人工智能（AI）當道，不少人用AI創作，盧子英始終認為AI要由人手操作，「我們才是主角，而不是AI牽着我們走」。AI無疑為動畫製作帶來便利，但盧認為最基本的美學理論和審美眼光的實踐「不是AI教到你的」。盧子英僅用一支筆和一張紙開始畫小學漫畫日記，那日記連載奠定他日後深入鑽研動畫的基礎，讓童年興趣貫徹他的人生，成為他的職業，可見三歲定八十不是虛談。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

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