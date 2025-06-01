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星期日生活

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音樂本真論：晨光小屋中的殘缺童年──訪約翰連儂故居記

【明報專訊】（寫在前面）才交了稿，就傳來利物浦勝利巡遊車撞人消息。我不算熱心球迷，但還依稀記得小時希斯堡慘劇帶來的震撼。卻正因如此，讓我深信利記絕處逢生的強韌。

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