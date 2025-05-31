帶公仔打卡 戲味十足 玩具攝影秘技 飛天淋雨說故事

相信不少人心底總藏有一個喜愛的卡通公仔。這些小伙伴可化身為背包上的掛飾，辦公桌上的療癒擺件，甚至跟着主人踏上旅程，成為主人鏡頭裏的主角。現時流行的Labubu、Chiikawa，又或是各種動畫角色的玩具人偶，似乎早已超越「兒童玩物」的定義，成為成年人重溫童心的媒介。然而，要讓巴掌大的公仔在照片中「活過來」，絕非隨手一拍就能成功。

配合場景道具營造故事感

熱愛玩具攝影的業餘攝影師Ho Kei經常以鏡頭記錄三眼仔的日常，在他的IG帳號（@3eyejaijai）上，三眼仔會攀爬沙丘、在草叢嬉戲、坐上熱氣球一飛冲天……每張照片都展現出他每一場的微型冒險。Ho Kei表示，相對拍攝人需溝通與引導，玩具就像是百分百服從的演員，「我想要什麼，它就給到什麼」。公仔是完全受控的主體，可以隨心所欲擺弄，呈現任何姿態和情緒。這份「完全掌控」的自由，讓人更專注於場景的營造和故事的敘述。在拍攝前，他建議大家留意公仔的特性、思考拍攝目的及主題。一般公仔的表情是固定，但可以透過姿勢或小道具營造出理想中的效果。搪膠或是關節可活動的玩具通常能輕易站立，或擺出簡單姿勢，如果是柔軟的毛公仔，則可能要加入額外的支撐，如倚靠其他物件或用手拿着保持姿勢。

至於拍攝目的不外乎是「日常打卡」和「講故事」。前者比較隨意，側重在記錄感受，包含日常生活的點滴，或把公仔當成跟自己旅遊的伙伴，「假設去到某個地方旅行，有時我不想出鏡，擺出一隻公仔，它就代表了我，挺有趣」；後者則需要一些鋪排，可以為玩偶構思和預備不同的場景和道具來營造故事感。

避正午陽光下拍攝 光線不足推高EV值

本身從事廣告攝影師的Don Law，擁有豐富人像攝影經驗，最近他也開始嘗試拍攝公仔。他認為，儘管拍攝對象不同，但攝影原理都是相通。首先，他認為光線是攝影的靈魂。在戶外拍攝時，盡量選擇光線柔和的時段，例如日落時分，可營造溫暖、夢幻的氛圍；避免在正午陽光下拍攝，原因是光線太強容易導致過度曝光，又或在公仔上形成強烈的光暗對比，效果不理想。若遇上光線不足，或想把公仔的臉部拍得更清晰，他建議調整手機的曝光補償（EV）值，將EV值推高一點，讓畫面變得更明亮；又或利用身邊物品來補光，例如白色紙張、淺色衣服，將這些物品面向光源，並小心將反射的光移至需要補光的位置。此外，色彩運用尤其關鍵，有時為了突顯主體，拍攝時會使用大光圈來營造淺景深，背景雖變得模糊，但色塊仍會影響觀感。他提醒，除非刻意營造氣氛，否則應避免使用同色系燈光或物件作為構圖的背景。

鏡頭與公仔視線平行 塑造「微型世界」

另一方面，由於公仔體積細小，有時為了拍攝更多細節，攝影師可能會把手機或相機貼近公仔，卻因而擋住光源令照片出現陰影。Ho Kei教路，可先把鏡頭與公仔距離拉遠，再用2、3倍變焦拍攝，既能捕捉細節又可避免遮光問題。另一個拍攝貼士是，把鏡頭降低至與公仔視線平行的高度，能營造「進入微型世界」的沉浸感，讓玩具顯得更生動。Don亦補充，拍攝手法無固定框架，若想突顯公仔的氣勢，也可嘗試低角度仰拍，把鏡頭貼近地面並移向上取景，公仔瞬間化身「迷你巨人」；反之，高角度俯拍能呈現場景的開闊感。

講到玩具攝影最迷人之處，在於利用不會動的公仔，透過鏡頭調度化身成有血有肉的角色來「講」故事。那麼，如何讓靜態的公仔照片充滿故事感呢？Ho Kei分享，關鍵在於場景與道具的巧妙運用。公仔本身容易引發故事聯想，可根據公仔的個性和背景設定，選擇相應的場景來強化故事氛圍，尤其戶外環境能為畫面增添真實感，例如在草地上拍攝正在野餐的公仔。此外，利用帽子、圍巾、墨鏡等小道具來豐富公仔造型，也是常見又有效的手法。Ho Kei指出，有些玩具攝影愛好者甚至自己動手製作場景，以展現更多創意和故事內涵。

他也強調，對玩具的熱愛是拍出好照片的關鍵。「你喜歡這個公仔，不要當它是死物，要當它有靈魂。」所以拍攝前，先要了解公仔的個性和特點，然後想像它在不同場景下的反應和動作，這樣才能拍出有靈魂的照片。事實上，帶公仔打卡毋須昂貴攝影器材或高深攝影技術，只要帶着一顆充滿愛的心，將公仔視為你的靈魂伙伴，就能拍出獨一無二的照片。

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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