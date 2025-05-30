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開眼 玩樂擴志

永恆vs.臨時 探索家的意義

【明報專訊】在香港這個瞬息萬變的都市裏，「家」的意義是什麼？ 對於許多人來說，它不僅是一個居住的空間，更承載着記憶、情感和身分認同。作家方太初正在香港逸東酒店舉行的「臨時居所：永恆或不永恆的家」展覽，以及同步發布的同名新書，正是對這個議題的深刻反思。她透過文學文本、視覺藝術與公眾對話，試圖梳理香港半世紀以來居住狀態的變遷，探問何謂「家」的本質。

她的創作動機源於自身經歷——童年居於安置區的片段記憶，以及現在不斷搬遷的不穩定。「疫情之後幾年，我都在想自己的人生何去何從，加上買不到房子，每兩年要搬一次，我不禁思考︰家究竟是什麼？」她投身在香港文學與電影的世界尋找答案，書籍內容涵蓋安置區、公屋、寮屋等居住形態，包括曹聚仁《酒店》中半山與木屋區的天地對照、劉以鬯《香港居》刻劃的共居時代情感、唐睿Footnotes重現的安置區記憶迷宮等。這些文本不僅記錄物理空間的消逝，更折射出社會階層固化、身分認同與集體創傷等深層議題。

面對有限篇幅，方太初選取了1950至1980年代幾個關鍵時期。她表示，1950年代是貧困與動盪並存的時代，「石硤尾大火，導致香港公共房屋誕生，是香港住屋史上的重要時刻」；而戰後大批移民湧入，香港人口爆炸，匯聚不同的文化背景的人。1960年代香港的住屋形態逐步出現轉變，分層出售及合租成為主流，因而討論無數小型家庭在租屋、共處同一屋簷下纏繞的情愛與鄰里關係，也呈現香港人日益重視置業的社會現象；來到1970、1980年代，政府致力改善房屋條件，香港人也開始思考身分認同問題，「置業等於有家」的意識成型。

方太初還邀請了作家劉平共同參與，訪問公關、建築師等不同背景人士，多角度探討香港人對住屋與家的看法，並特別邀請插畫師王彥諾（Enoch Wong）以書中內容為本，創作多幅藝術作品回應「家」的概念。方太初認為，文學可以表達深刻的情感和社會批判，而視覺藝術則能將情感具象化，幫助觀眾理解這些複雜的主題。

「臨時居所：永恆或不永恆的家」展覽

日期：即日至6月7日

地點：佐敦香港逸東酒店大堂

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